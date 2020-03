Francesca Brambilla, la ‘Bona Sorte’ di Avanti è atomica: mini bikini e décolleté esplosivo in primo piano

L’influencer e ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro Francesca Brambilla ha mandato nuovamente in tilt i suoi ammiratori con uno scatto decisamente ‘bollente’. La bellissima ragazza ha voluto far fiondare tutti in estate, facendo dimenticare per un po’ i momenti negativi legati all’emergenza coronavirus. Non è sicuramente la prima volta che delizia i fan con foto quasi da censura, ma probabilmente questa volta ha ottenuto uno dei consensi maggiori, tenuto conto di ciò che ha proposto.

Francesca è sì molto popolare nel piccolo schermo, grazie alla sua partecipazione al programma condotto da Paolo Bonolis, ma anche su Instagram è davvero molto seguita dagli utenti. Sono infatti più di 890 mila i follower che la seguono quotidianamente e che sperano di poter vedere quante più foto possibili della giovane. Andiamo a vedere adesso maggiormente nel dettaglio cosa ha deciso di mettere in primo piano e perché molti hanno rischiato un mancamento. (Continua dopo la foto)





















Nel selfie lei si è ripresa in spiaggia e il suo mini costume da bagno non riesce proprio a contenere il suo seno. Il décolleté è letteralmente strizzato nel bikini e lo si può ammirare in tutta la sua incredibile esplosività. Impossibile non guardare proprio lì. Alcuni non sono riusciti a resistere ed hanno deciso di fare lo zoom per osservarlo ancora meglio. Il suo viso perfetto e lo sguardo rivolto verso la camera hanno reso ancora più interessante l’immagine intera. (Continua dopo la foto)







































Nella didascalia ha scritto in maniera scherzosa: “Situazione: anziani che osservano ombrelloni da qualche oretta, in fissa proprio con mani ai fianchi come potete vedere, postura da osservazione, sguardo. Tutt’uno con la situazione. Tutto ciò in mancanza e come se fosse un cantiere”. Questi i commenti dei follower: “Noi nel frattempo fissiamo altro”, “Mamma che te…e”, “Io non riesco a vedere altro oltre che il tuo seno”, “Non possiamo che guardarle”. (Continua dopo la foto)

La Brambilla ha 27 anni e da ragazzina è stata fotomodella sulle spiagge di Riccione. Poi ha preso parte a molti concorsi di bellezza ed ha posato per diversi servizi fotografici. Per tre volte è stata coniglietta di Playboy, ma non si è mai denudata del tutto. Ad ‘Avanti un Altro’ ha debuttato nel 2015, quando ha interpretato il ruolo della sorella dell’Alieno. A livello sentimentale, ha fatto rumore la sua storia con il cestista Stefano Laudoni, l’ex partner di Valentina Vignali.

