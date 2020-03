“Basta pigiama!”. E Paola Turani lascia tutti senza fiato: “Pazzesca, una vera bomba!”

Paola Turani è irresistibile. Ma questo si sa. da quando ha debuttato come modella nel mondo della moda, per Paola il successo non ha smesso di dare i suoi migliori frutti. Ma nonostante questo, la modella non si è mai montata la testa e quello che si vede è il risultato di una vita sana. Nessun ritocco attraverso la chirurgia estetica, Paola si mostra sempre nel pieno del suo fascino naturale. E diventa a prova di social. Di recente ha pubblicato una foto che fa sognare a occhi aperti e che proietta direttamente nelle strepitose sfilate di moda parigine.

La Turani fu notata da due agenti francesi mentre era a fare la spesa con la mamma e da allora entrò a far parte del mondo della moda. Una donna che ama la bellezza, ma con gusto. Paola adora la natura, gli animali e l’arte. Ed è persino sposata da poco, dopo otto anni di fidanzamento, con Riccardo Serpellini. Anche la storia d’amore tra i due è degna di nota. Erano amici e fidanzati dei rispettivi loro migliori amici. Come per magia, perdendosi di vista, la commissione di un quadro ha permesso di rincontrarsi. Da lì, l’amore e il desiderio di vivere insieme. (Continua a leggere dopo la foto).





















La coppia di sposini vive felicemente nella provincia di Bergamo, insieme a Nadine e Gnomo. L’amore per la sua famiglia si evince dalle parole che usa a corredo di un video postato su Instagram: “Il ritorno a casa dopo 25 giorni. Nadine mi saluta velocemente felice per pochi secondi tipo “Ah sei arrivata che bello, ora passiamo ad altro” a quanto pare ha solo un obiettivo da raggiungere: atterrare Gnomo. Fermarlo nella sua spasmodica ricerca di salutarmi e baciarmi. Poi ci lascia soli e così possiamo passare alle coccole. Nadine intanto correrà dal Serpella. Tutto normale insomma, se non un piccolo particolare: quanto è cresciuto Gnomo??”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).







































Non ha mai vinto Miss Italia, ma Paola ha sicuramente vinto tanti altri ‘titoli”, anche nella sua vita privata. La dolcezza e la semplicità dell’influencer e modella sono perepibili in ogni scatto, anche quello più audace. Ne è prova il post pubblicato di recente, dove Paola indossa gli abiti che avrebbe dovuto portare alla fashion week di Parigi. Non è presente proprio per l’emergenza coronavirus che sta colpendo tutto il mondo. E scrive: “Basta pigiama. Oggi mi trucco e mi vesto bene con gli abiti che avrei dovuto portare alla fashion week di Parigi”. Il look è come sempre elegante e sensuale, lo sguardo luminoso e intenso. (Continua a leggere dopo le foto e il post).

Visualizza questo post su Instagram CLICK 📸 Autoscatti ah no Ph. Serpella Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 22 Mar 2020 alle ore 1:15 PDT

Mini top su pantaloni lunghi e giacca adagiata sulle spalle: titolo “Autoscatti ah no Ph. Serpella”. I commenti non tardano ad arrivare. “Non ti mancano i tuoi splendidi lunghi capelli!???”, “Quando sorridi illumini la stanza, sei spettacolare”, “Sei stupenda anche struccata”, “Pazzesca una vera bomba”, “Paola oltre ad essere bellissima (e questo è evidente…) sei anche tremendamente semplice, simpatica e modesta…wow le hai tutte!”, “Splendida davvero, non servono grandi truccatori o luci pazzesche”, “i tuoi feed sono sempre un ondata di positività, anche se metti foto super serie e da super figa.

