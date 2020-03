Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di una notizia bomba riguardante la vita sentimentale del cantante Eros Ramazzotti. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, erano circolate diverse voci su di lui e ‘Dagospia’ aveva rilanciato una news molto interessante: “A Milano gira voce che il cantante Eros Ramazzotti avrebbe iniziato una nuova frequentazione dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Stiamo parlando di una conduttrice Rai, sicuramente più giovane dell’artista romano”.

Adesso 'Oggi' ha svelato in anteprima il nome della presentatrice tv che ha fatto perdere la testa all'artista. Tra i due è ormai nato un vero e proprio fidanzamento. Si tratta di Roberta Morise, la co-conduttrice della trasmissione di Rai 2, 'I fatti vostri', nonché la storica ex dolce metà del conduttore Carlo Conti. Resta da capire con esattezza comunque se il loro amore sia già giunto ad una fase importante o se si sia ancora agli albori della relazione.





















'Oggi' si chiede infatti se sia solo un fuoco di paglia o se si è in presenza di un innamoramento vero e proprio. Ora, c'è grande attesa per comprendere quando i due diretti interessati confermeranno ufficialmente la notizia. Ma una cosa è ormai sicura: messe da parte le indiscrezioni sulla pittrice Valentina Bilbao, il cuore di Eros è tornato a battere per la Morise. Vedremo se la liaison d'amore funzionerà. Per lui un'opportunità per mettersi definitivamente alle spalle le nozze con Marica.







































Vediamo nel dettaglio chi è la nuova fiamma di Ramazzotti. Roberta Morise, nata a Cariati (Cosenza) il 13 marzo del 1986, è anche una showgirl ed ex modella. Dopo aver partecipato a 'Miss Italia 2004', nello stesso anno è stata corista della trasmissione di Conti, 'I raccomandati'. Successivamente ha preso parte a 'L'anno che verrà', 'Starflash' e 'Assolutamente'. Ha inoltre collaborato per tre anni consecutivi a 'L'eredità' in veste di valletta. La sua storia con il conduttore Rai è finita nel 2011.

Dal 2009 al 2011 è stata protagonista con ‘I migliori anni’ e dal 2013 al 2017 con ‘Easy Driver’. Dal 2018 fino ad oggi è co-presentatrice tv del programma ‘I fatti vostri’. Praticamente è la spalla di Giancarlo Magalli. Nell’estate del 2018 ha avuto anche un’esperienza su Sky Arte con ‘Sei in Paese meraviglioso’, in compagnia di Dario Vergassola. Adesso non resta che capire come procederà il suo legame con Eros Ramazzotti.

