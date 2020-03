“Scusatemi”. Bianca Guaccero, un video scatena la reazione: la conduttrice in lacrime

Per Bianca Guaccero è tempo di darsi all’universo social. La conduttrice è sempre più attiva su Instagram; un modo, trovato da molti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, per fare compagnia ai fan e dare notizie di sé. Di recente, la conduttrice di Detto Fatto, che in passato non ha mai voluto fornire troppe informazioni private, ribalta del tutto la scelta di mantenere la privacy. Infatti Bianca ha voluto condividere coi follower di Instagram una dedica speciale fatta dal fratello Domenico e da sua moglie, che vivono in Finlandia e che la Guaccero, proprio per questo, non vede da molto tempo.

Su Instagram e precisamente sul profilo della conduttrice di Detto Fatto è comparso un video molto tenero, che vede il fratello di Bianca Guaccero intento a suonare la chitarra, accompagnando così la moglie che canta. Le parole di Bianca sono molto dolci e fanno comprendere lo stato d'animo in cui si trova la conduttrice: "Mio fratello e mia cognata dalla Finlandia mi mandano questo messaggio d'amore. E io piango, ci rivedremo presto". Una cascata di emozioni, in un periodo che non concede il tempo necessario per correre tra le braccia di chi amiamo.





















Ma è pur vero che Bianca Guaccero non ha fatto in tempo a diventare social, che già è stata 'vittima' di maldicenze. Infatti, dopo aver pubblicato una foto di lei in costume, ha dovuto comprendere da subito cosa possa comportare una vita social. Scoppia la polemica. Pare che un utente abbia trovato la foto della Guaccero volgare. La conduttrice, in seguito ai commenti ricevuti, ha pensato subito di rispondere a tono: "Dove sarebbe la cosa brutta? Dov'è la volgarità? La volgarità è negli occhi di chi guarda, non nel mio cuore. Detto questo amo questa foto perché me l'hanno scattata senza che me ne accorgessi, mi ero arrampicata, scalza su un trullo, in mezzo alla natura. Io amo sentirmi così, libera e selvaggia. […] Ci sono tante persone che vanno in giro in questo momento fre…dosene di ciò che accade. Questo sì che è scandaloso. Con affetto".







































Visualizza questo post su Instagram Presto ci rivedremo. #puglia #❤️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 21 Mar 2020 alle ore 1:29 PDT

Ma messe da parte le circostanze più futili, Bianca Guaccero spcca tra i nomi che hanno dato la propria disponibilità a fare da testimonial per aiutare la sanità. Lo scopo è quello di contribuire a una raccolta fondi per ampliare le terapie intensive. È così che anche Bianca Guaccero ha provato a chiamare il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ma non solo. La conduttrice, originaria di Bitonto, è stata anche ospite in streaming di AperiVostok, striscia quotidiana sulla pagina Facebook Vostok100k del giornalista e videomaker Lorenzo Scaraggi.

“Ho provato a cercare Emiliano senza successo, sono a disposizione per qualsiasi iniziativa. Ma mi rendo conto che in questi giorni ha molto da fare, è uno che ci mette la faccia”. Quindi sul conto della Guaccero, non si può certamente dire che si sia banalmente abbandonata ai social. Piuttosto, anche Bianca Guaccero prova a fare compagnia ai suoi fan, facendo crollare i muri della distanza a cui tutti siamo sottoposti. Che poi lo faccia, ogni tanto, anche in costume, è un dato di poco conto, perchè la conduttrice Rai ha sempre dimostrato di avere il giusto rispetto e riguardo nei confronti di se stessa e della sua vita privata.

