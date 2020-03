“Finitela”. Andrea Iannone rompe il silenzio sulla fine della storia con Giulia De Lellis

È tempo di dare le spalle al passato per Andrea Iannone. La relazione con Giulia De Lellis è arrivata al capolinea eppure le pagine di gossip continuano a riempirsi di dettagli interessanti. Un momento molto delicato quello affrontato dall’influencer, che ha confermato tutto attraverso una sua diretta su Instagram. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti e la coppia sta provando a metabolizzare anche nel proprio privato. Di recente è stato Iannone a sbottonarsi sull’argomento attraverso i social, dove pare abbia rilasciato dichiarazioni esaustive.

“Non sono arrabbiato. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare”. Un anno difficile e a prova di nervi quello che Iannone sta continuando a vivere. Lo ammette sui social, davanti a un seguito di fan che non smette di dimostrare profonda apprensione nei riguardi del campione: “Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice. In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi“, dichiara Iannone. Sembra che Andrea abbia voluto voltare pagina, nonostante sia ancora alle prese con un metabolismo dei sentimenti nei riguardi di Giulia. (Continua a leggere dopo la foto).





















“Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero. Il mio consiglio? Iniziate!”. Il motociclista riceve l’affetto e il sostegno di molti, ma questo non gli permette di trovare pace. L’unica strada certa da percorrere per il motociclista sembrerebbe quella che conduce verso altre mete. Voltare pagina potrebbe dare maggiore respiro, durante un anno trascorso in salita. La fatica si inizia ad avvertire e, per quanto la fine di una relazione possa risultare un fallimento profondo, non bisogna perdere le speranze e la sicurezza in se stessi. (Continua a leggere dopo le foto).







































Nel frattempo continua il chiacchiericcio su Giulia e il deejay veronese. Nessun rapporto tra i due sembra essersi mai interrotto e gli indizi in tal senso non mancano di certo. Ne è stata prova eclatante il loro ultimo incontro durante l’evento della Fashion Week milanese. Pare che Giulia De Lellis abbia perdonato Damante per i tradimenti, quindi l’influencer ha dato prova di ripescare qualcosa di buono proprio da u passato che, invece, Iannone sta mettendo a tacere. D’altronde di recente in una diretta condivisa con Max Biaggi su Instagram, Iannone ha affermato: “Giulia sta scrivendo un nuovo libro, non so dov’è!”. (Continua dopo a leggere dopo le foto).

Non si sa bene se i due raggiungeranno un compromesso che possa mettere a tacere ogni dubbio. Scrivere un secondo libro potrebbe risultare per molti fan una forzatura, oppure un tentativo da parte di Giulia di fare parlare più il suo cuore che la ragione. Rimane il fatto che Iannone sta tentando con ogni forza di uscire a testa alta da un anno che non ha promesso bene fin dall’inizio, motivo che avrebbe potuto portare alla definitiva saturazione della storia con Giulia. Sono stati molti gli alti e bassi tra i due e in fondo, per quanto la notizia abbia sorpreso molti fa, c’era da aspettarselo. La corda, se si tira troppo, prima o poi si spezza.

