Coronavirus, brutte notizie per Nicola Porro dopo il tampone di controllo

Il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro è stato colpito dal coronavirus e nelle scorse ore ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute. Si è trattato di uno dei primi personaggi famosi ad aver comunicato di essersi ammalato, insieme a Nicola Zingaretti e al calciatore della Juventus Daniele Rugani per citarne due. Secondo quanto comunicato dal diretto interessato, il periodo di isolamento dovrà proseguire ancora per un po’ perché il tampone a cui si è sottoposto ha dato esito positivo.

Il Covid-19 non è ancora stato debellato, anche se lo stato fisico dell'uomo è buono. La febbre alta, presente tutte le sere ed anche durante la notte, non c'è più e non avverte più nemmeno i sintomi tipici anche dell'influenza stagionale. La comunicazione ufficiale di Porro è arrivata tramite il social network Instagram. Qui ha deciso di dar vita ad un filmato nel quale ha annunciato nuovamente la sua positività. Vediamo nello specifico quali sono state le sue dichiarazioni.





















"E cavolo! Il tampone di controllo è andato male! Sono ancora positivo. Passerà. Io sto bene. Non ho più da una settimana nessun sintomo". Nei prossimi giorni dovrà fare per la terza volta il tampone, nella speranza che possa stavolta risultare negativo. Il presentatore tv di 'Quarta Repubblica' continua dunque a rimanere nella propria abitazione e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni. Ma Porro non è l'unico conduttore ad essere in questa situazione.







































Sta infatti combattendo il coronavirus anche Piero Chiambretti, il quale è entrato in contatto con altri vip come Gessica Notaro. Quest'ultima ha riferito: "Questo video è per tutte quelle persone che mi vogliono bene, che si sono preoccupate e che mi hanno scritto, vista la notizia di Piero Chiambretti. Io ho girato la puntata con lui due settimane fa, non ho avvertito alcun sintomo e sto molto bene". Tornando a Porro, ecco quali sono stati i messaggi postati dai suoi fan.

I follower del giornalista hanno commentato: “Andrà tutto bene presto”, “Forza Nicola!”, “Mi dispiace, spero arrivi presto”, “Mi dispiace moltissimo, dai forza che ce la faremo”, “Cavolo. Dai, devi avere pazienza! Passerà”, “Tieni duro”. Ancora: “Ci vuole tempo”, “Siamo tutti con te”, “Sei positivo, ma stai bene, dai!”, “In bocca al lupo”, “L’importante è che tu ti senta bene”.

