Nella serata di ieri, venerdì 20 marzo, Al Bano e Romina Power sono stati nuovamente ospiti del Serale di ‘Amici 19’, che si sta ormai avviando quasi alla sua conclusione. L’artista pugliese nelle scorse ore ha toccato anche l’argomento coronavirus, vista la drammaticità del momento che sta vivendo l’Italia, ed è intervenuto al settimanale ‘DiPiù’, dove ha ringraziato la sua ex moglie. Grazie a lei sta infatti riuscendo ad affrontare la situazione nel migliore dei modi, senza deprimersi.

Lui infatti è al momento lontano dai suoi figli, ma Romina è fondamentale nel tirargli su il morale: "Lei mi aiuta ad allontanare la tristezza in questa esperienza insieme ad Amici". La Power rispetta la quarantena nella capitale Roma, mentre Carrisi raggiunge la città per prendere parte al talent show condotto da Maria De Filippi. Una volta terminata la puntata, il cantautore di Cellino San Marco torna nel paese brindisino dove c'è suo figlio Yari.





















La figlia Jasmine abita invece a Lecce insieme alla madre Loredana Lecciso. L'uomo ha quindi spiegato il perché della sua decisione di restare in Puglia: "Preferisco stare vicino ai miei cari e alla mia terra. Penso tanto ed è un'occasione per stare con me stesso". Ogni volta che va ad 'Amici' firma l'autocertificazione, sale a bordo dell'aereo e viene sottoposto ai controlli del caso. Poi prima di entrare in scena, utilizza disinfettante e mascherine.







































Poi Al Bano si è soffermato più nel dettaglio sul Covid-19, definendolo un vero e proprio castigo di Dio a causa dei nostri comportamenti. Il musicista è molto credente e ritiene che sia un messaggio d'avvertimento dall'alto: "Sento il Signore che è molto incavolato con noi. Siamo degli irresponsabili. Tutti insieme ci riusciremo, ma noi uomini dobbiamo cambiare". Ormai secondo il suo parere, abbiamo deturpato la natura: "Sono convinto che questo sia un castigo che viene dall'alto".

Secondo le ultime indiscrezioni, c’è chi ritiene che molto presto i due torneranno a tutti gli effetti una coppia. E la Lecciso dovrà necessariamente mettersi l’anima in pace. A tal proposito, Maurizio Costanzo aveva affermato: “Non mi importa se torneranno insieme, ma sono una delle coppie che hanno fatto più sognare. A chi li guarda sul piccolo schermo basta anche la gioia di rivederli vicini e sorridenti, sperando ancora”.

