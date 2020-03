Selvaggia Roma, solo l’intimo e nient’altro. L’ex Temptation Island è uno ‘spettacolo della natura’

La fantastica modella, influencer ed ex ‘Temptation Island’ Selvaggia Roma ha reso molto interessante la giornata per tantissimi suoi fan, grazie alla pubblicazione di uno scatto decisamente ‘hot’ sui social. L’ex dolce metà di Francesco Chiofalo, attuale partner di Antonella Fiordelisi, ha voluto mandare in visibilio tutti i suoi ammiratori, rendendo la rete super ‘bollente’. Gli utenti hanno inondato il suo profilo Instagram di una quantità industriale di commenti entusiastici e positivi. Tutti pendono dalle sue labbra.

A sorprendere è stato il look scelto dalla ragazza classe 1990, che ha letteralmente steso tutti. Molte persone non hanno potuto far altro che osservarla per ore e c’è anche chi ha rischiato seriamente di sentirsi male dinanzi alla sua bellezza stratosferica. Nella foto in questione è infatti visibile il suo spettacolare corpo, praticamente senza difetti. La sensualità dell’istantanea ha reso mistica la foto e quasi da censura. Andiamo a vedere in che modo si è immortalata. (Continua dopo la foto)





















Nel post lei è ripresa in una versione estremamente sexy. Indossa infatti esclusivamente un mini completino intimo di colore nero ed il suo reggiseno esalta il suo stratosferico décolleté. Da notare anche un meraviglioso tatuaggio sul suo braccio e delle gambe chilometriche e perfette. L’immagine ha colpito veramente nel segno ed i suoi fan, costretti alla quarantena forzata come tutti gli italiani per l’emergenza coronavirus, sperano di vederne altre simili nelle prossime ore. (Continua dopo la foto)







































Nella didascalia ha scritto: “Todo Contigo o nada nadie”, che tradotto in italiano significa: “Tutto con te o niente con nessuno”. Oltre 14.700 i like ottenuti dal suo post, sommerso di commenti dei follower. Vediamo quali sono stati i principali: “Sei bellissima, mi fidanzerei assolutamente con te”, “Sei una gran bella femmina”, “La quarantena così diventa ancora più difficile…”, “Sei di una bellezza unica”, “Se vabbè…straordinaria”, “Quanto sei bona!”, “Fisico molto sensuale”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram todo Contigo o nada nadie! . . #mujer #selvaggiaroma🌹 Un post condiviso da SELVAGGIA ROM️️️️️️A️ (@selvaggiaroma_) in data: 19 Mar 2020 alle ore 8:41 PDT

Altri hanno aggiunto ancora: “Wow, sei di un fascino irresistibile. Ti auguro un’ottima serata”, “Sei uno spettacolo della natura”, “Sei favolosa, la più sexy gnocca del mondo”, “Che schianto che sei, uno splendore”. Come detto prima i suoi utenti sono rimasti decisamente a bocca spalancata e si augurano che Selvaggia possa continuare a postare sempre più.

GF Vip, Antonella Elia al centro del ‘gossip’. Zequila e Sossio sparano a zero