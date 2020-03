Il nuovo Ricky Martin. Look stravolto per il cantante e sex symbol: la trasformazione

Anche il volto di Ricky Martin si unisce al popolo social sotto l’emergenza coronavirus. Di recente abbiamo già visto Ricky Martin ‘approfittare’ del periodo di quarantena per inviare un messaggio forte ai suoi follower sul coronavirus. E per farlo ha scelto il suo account ufficiale Instagram. Infatti proprio attraverso un video, il portoricano ha chiesto ai suoi seguaci di attenersi a misure preventive per contrastare la diffusione del coronavirus. Allo stesso modo, non ha esitato a descrivere come “grossolani” “criminali” e “irresponsabili” tutti coloro che non hanno mostrato empatia e che continuano a lasciare le loro case minimizzando la situazione attuale.

Attraverso il video, Ricky Martin ha colto l’occasione per ringraziare tutto il personale medico sanitario che ogni giorno, sfidando la stanchezza e la paura, si dimostra sempre pronto a scendere in campo per contrastare l’avanzata del virus che sta colpendo la popolazione mondiale e in particolar modo quella italiana. A coronamento del video, anche una chiamata mossa da Ricky, per sottolineare che la sua vita dipende da quelli che lo circondano e viceversa. Un messaggio forte, attraverso cui anche Ricky Martin lancia un appello, ovvero quello di non sottovalutare la pandemia e rimanere in casa. (Continua dopo la foto).





















Per Ricky Martin non esiste alcuna distanza e lo dice a chiare lettere: rimanere in casa è quello che va fatto, indipendentemente se ci si trovi in Italia o in altro Paese. La pandemia è ufficiale e come cittadini del mondo dobbiamo, nel nostro piccolo, contribuire a vincere la dura battaglia. Impossibile non lasciarsi trasportare da un messaggio ricco di energia e positività. Il volto di Ricky Martin è positivo e la sua determinazione riesce persino ad andare oltre lo schermo di un semplice e comune smartphone. Ciò non toglie che l’aumento dei casi negli Stati Uniti non comporti molta tensione persino nel portoricano. Il viso è provato, come risultano evidenti i segni di un’intima frustrazione nei confronti di quelle persone che cercano di minimizzare l’entità di ciò che è il coronavirus. (Continua dopo le foto e il post).







































Gli appelli social di Ricky Martin sono diventati consueti, ma sempre con il presupposto di poter raggiungere il seguito dei numerosi fan che non mancano di dimostrare la loro approvazione e apprezzamento nei riguardi di ciò che Martin afferma: “Se non è strettamente necessario o se non sei una delle persone che lavorano instancabilmente per aiutare, fermare, combattere questo virus, per favore non uscire per strada. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. La vita di tutti dipende da questo”. Per sdrammatizzare, non manca chi, tra i fan, nota un leggero cambiamento in Ricky. Ovviamente si parla del colore dei capelli. Dal video si nota che il cantante ha scelto il rosa. Nonostante il messaggio importante che in molti avranno ascoltato, non è mancato chi si è lasciato distrarre anche da altro. (Continua dopo le foto).

Circa quattro anni dal suo ultimo progetto discografico “A quien quiera escuchar” il cantante dal fascino latino aveva annunciato di recente l’arrivo di un nuovo album e lo ha fatto utilizzando i suoi social. L’ultimo concerto in Italia tenuto da Ricky Martin risale al 2011, dopo il successo dell’esperienza televisiva come coach nel ultima edizione di Amici di Maria de Filippi. Ovviamente non sappiamo se tra le tappe del nuovo tour 2021 sia mai rientrata anche l’Italia, ma possiamo facilmente comprendere che Ricky sarebbe molto felice di poter omaggiare con la sua musica un Paese che sta dimostrando di avere risorse e coraggio ineguagliabili.

