L’emergenza coronavirus in Italia è entrata in una fase davvero drammatica ed ora anche i vip, che hanno cercato di tenere su il morale delle persone in questi giorni, stanno iniziando ad inviare soprattutto messaggi seri di sensibilizzazione. Nelle ultime ore il rapper Fedez ha deciso di interrompere le sue dirette su Instagram: “Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa”. Era previsto un momento musicale alle ore 18.

Beppe Fiorello ha invece invitato gli artisti a fare qualcosa in più: "Se vedessi Checco Zalone spaventato da questa situazione, mi spaventerei di più che a vedere Mattarella spaventato. Dico agli artisti: fate vedere la vostra paura. Se gli artisti si facessero vedere con un tono più preoccupato, sono convinto che la gente direbbe 'ca…o, allora la cosa è seria'". Anche la cantante Ornella Vanoni ha voluto dare nelle scorse ore il suo contributo con un toccante video su Twitter.





















L'artista ha dichiarato: "Sono Ornella Vanoni ed ho un'età che è giusto che io non esca perché sono a rischio, sono a rischio eccome. Ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutti gli altri che possono essere contagiati. Io non lo sono, per fortuna, perché sono in casa da due settimane, ma io penso a quei guerrieri, alle persone che lavorano come dei soldati. Siamo in guerra e io dico a tutti che anche se è bel tempo state a casa lo stesso. Fate morire tutti questi medici".







































La Vanoni ha continuato così: "Questo virus non finirà mai se fate gli spiritosi. Allora staremo a casa per un anno? Non dovete uscire, non dovete correre. Sono rimasta a Milano invece di andare via. Ho pensato così di essere vicina ai miei, ma non li posso comunque vedere", ha detto ancora una commossa Ornella. Che poi ha fatto un ulteriore appello disperato: "Vi scongiuro, state a casa. Mi viene da piangere, non so più cosa dire. Vedo gente al sole…Ma siete matti?".

L’artista 85enne ha concluso così il suo filmato: “Vi rendete conto cosa succede in questo Paese se andiamo avanti così? Ve ne rendete conto, sì o no? Siamo rovinati, rovinati! Dobbiamo essere severi con noi stessi”. Ornella Vanoni è apparsa con gli occhi pieni di lacrime ed ha provato in tutti i modi a scuotere gli italiani affinché rispettino tutte le disposizioni governative.

