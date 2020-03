“Che cessa!”. Simona Ventura, per tanti non ci sono dubbi: è sua la foto “più brutta di sempre”

Di recente Simona Ventura si è raccontata a Storie Italiane. Novità in vista con Giovanni Terzi. Infatti, in un momento storico segnato dalla sofferenza e dalla tensione, non bisogna mettere da parte del tutto la realizzazione dei sogni della propria vita. Ovviamente, da parte di Simona Ventura, in collegamento via Skype con Eleonora Daniele, non potevano mancare alcune considerazioni sull’emergenza coronavirus che sta coinvolgendo soprattutto l’Italia. La conduttrice ha raccontato anche come sta cercando di superare il periodo della quarantena a cui tutti siamo responsabilmente chiamati ad assicurare per far fronte al contagio.

“In famiglia ognuno ha la propria “postazione di lavoro”. Sono riuscita persino a mettere a posto il guardaroba. Questo momento ci servirà per capire che, forse, stavamo correndo troppo: ricordo quando non c’erano i cellulari e vivevamo con i nonni e sapevamo apprezzare anche la noia”. La conduttrice continua: “Voglio essere positiva in questo momento, sto bene, tengo duro, cerco di stare alle direttive che ci hanno dato, in questo periodo ho recuperato tante cose che prima, nella fretta psicotica della vita, non c’erano, tipo imparare a truccarmi. Non so se sono venuta bene o male perchè l’ho fatto da solo, i capelli invece sono sempre una “ciofeca”. Poi sto con i ragazzi, che fanno scuola virtuale ho recuperato tutte le tecnologie più impensabili per lavorare”. (Continua dopo la foto).





















Siamo sempre stati abituati a vedere il sorriso sul viso di Simona Ventura. Lei stessa lo spiega: “Voglio essere positiva, voglio pensare che questo periodo passerà, e spero che ne usciremo più uniti, da nord a sud. Abbiamo il tesoro dell’Italia, che è il più bello del mondo, e cerchiamo di uscirne fuori”. Il giornalista Giovanni Terzi è ovviamente al suo fianco: “E’ qui con me, sta bene anche lui, stiamo lavorando su progetti futuri perchè è importante. Alle 12:00 faccio anche delle dirette Facebook per rimanere comunque in contatto con i telespettatori”. Poi alcune rivelazioni sul futuro: “Quando mi sposo io? Bhe appena passa il momento, comunque stavamo pensando a dicembre/gennaio, anche perchè noi, io e Giovanni, amiamo la montagna. Recentemente siamo stati in Valle d’Aosta, dove ci ho vissuto cinque anni”. (Continua dopo le foto).







































Il pensiero della Ventura si rivolge anche a chi in questi giorni stanno combattendo contro il covid-19: “Il mio pensiero è rivolto a chi sta male, ai medici e gli infermieri, e a chi non può lavorare e non sa cosa succederà: i negozianti, gli albergatori, le partite Iva, le piccole e medie imprese che sono il tessuto produttivo del nostro Paese e che pagheranno un prezzo alla crisi”. Di recente il nome della conduttrice è comparso anche al centro di una polemica che ha visto cancellare il programma “Settimana Ventura”, come svelato dal portale Blogo. I motivi non sono ancora chiari, ma pare che un gesto della Ventura sia stato male interpretato. Nel frattempo la conduttrice elabora anche un modo per smorzare la tensione e accoglie la campagna “peggior foto challenge”, lanciata da Paola Perego e Lorella Cuccarini. Lei, ovviamente, rende nota la sua foto più “brutta”. (Continua dopo le foto e il post).

Una foto vintage quella scelta da Simona: “Accetto la sfida per la peggior foto challenge (grazie amiche Paola Perego e Lorella Cuccarini) e nomino Elettra Lamborghini, Belen Rodriguez e Antonio Conte”. La foto mostra una Ventura in pieni anni ’80, con un vestito ampio e un viso dal make-up semplice, che divide il pubblico dei fan in disparati commenti, tra cui: “Bellissima”, “Sei favolosa”, “Sempre bella rimani”. Ma non manca anche quel pizzico di ironia che Simona sperava di riscontare per vincere la sfida: “Che ce***”, “La gonna molto nonna Belarda, voloooo”, “Super Simo”, “Ma cosa era una tovaglia???”, “Sei molto migliorata”, “Racchietta tantino”, “Terribile”. Secondo voi chi avrà vinto? Sono in molti a fare il nome di Simona.

