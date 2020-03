La fantastica influencer Antonella Fiordelisi è stata ammirata per la prima volta a ‘Tempation Island’ e negli anni è riuscita a conquistarsi il grande affetto del pubblico. Inoltre, è diventata abbastanza famosa anche grazie alla turbolenta relazione amorosa con Francesco Chiofalo. Un tira e molla con l’uomo, con quest’ultimo artefice anche di un tradimento ai suoi danni. Ma la ragazza, che ha un fisico da sogno, è molto seguita anche sui social network e qui si mette spesso in evidenza.

Anche soltanto qualche ora fa ha deciso di mandare tutti in visibilio con uno scatto incredibile, che ha messo a rischio la salute di molti uomini. Una visione mistica, incantevole. Le sue curve sono mozzafiato ed il suo corpo è praticamente privo di difetti, ma c’è stato un dettaglio in particolare ad aver entusiasmato i suoi follower. Gli utenti non sono riusciti a staccarsi dal computer e, anche se molti lo negano, in tanti hanno fatto lo zoom per vederla ancora più da vicino. (Continua dopo la foto)





















Nell’immagine in questione Antonella ha deciso di riprendersi mentre è intenta ad allenarsi. Addosso ha un fantastico top e dei pantaloni davvero estremamente stretti. Il suo stratosferico décolleté è strizzato e sembra debba esplodere da un momento all’altro. In molti hanno sperato di vedere qualcosa in più. Favoloso anche il suo sguardo ammiccante e delle labbra impeccabili. Inevitabile la marea di mi piace e commenti sotto il suo post. (Continua dopo la foto)







































La sua foto ha raccolto oltre 44.500 like. Nella didascalia ha scritto: “Anche se le palestre sono chiuse io continuo ad allenarmi a casa, facendomi seguire da un vero esperto. Io non mollo”. Fa ovviamente riferimento alle chiusure delle palestre, disposte dal Governo per l’emergenza coronavirus. Chiofalo le ha detto: “Mi manchi ogni giorno di più. Non vedo l’ora che finisca tutto questo per poterti riabbracciare”. E lei ha risposto: “Anche tu…troppo”. (Continua dopo la foto)

I suoi ammiratori comuni le hanno detto: "Stanno per scoppiare!", "Bellissima come sempre…Complimenti, sei una persona stupenda", "Wow, bellissima", "Tanti complimenti, buon allenamento", "Brava Antonella, il buono e bell'esempio".

