Lei è stata per anni il maggior sogno proibito di tutti gli italiani, ma ancora oggi la sua bellezza è apprezzata e ammirata da migliaia di persone. Parliamo della bellissima Sabrina Salerno, che abbiamo visto come protagonista nell’ultimo Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, supportato da Fiorello e Tiziano Ferro. La donna ha una grande passione per i social network e spesso delizia tutti con degli scatti molto ‘bollenti’ che catturano l’attenzione di uomini, ma anche di donne.

Sì, perché grazie alla sua sensualità e alla forma smagliante è invidiata anche dal sesso femminile, che vorrebbe essere come lei. Le sue foto, quasi da censura, riescono ad ottenere un larghissimo consenso. Ed anche qualche ora fa ha deciso di esagerare e di osare con un’istantanea destinata a far parlare a lungo. Una visione celestiale quella di Sabrina, che ha messo a repentaglio i cuori delle persone grazie al suo fascino ineguagliabile. Vediamo come si è presentata. (Continua dopo la foto)





















La Salerno si è immortalata con addosso delle mutandine intime di pizzo ed una camicia slacciata di colore bianco che ha messo dunque in evidenza una delle sue parti più belle. Si può infatti intravedere il suo meraviglioso ed esplosivo décolleté. L’artista, showgirl ed attrice italiana è immersa nell’acqua ed il suo sguardo rende tutta la foto ancora più entusiasmante. Come anticipato in precedenza, i suoi follower si sono letteralmente scatenati a suon di mi piace e commenti. (Continua dopo la foto)







































I like conquistati sono stati oltre 49.600. Nella didascalia che accompagna il post ha scritto: “Orgogliosa di essere italiana. il miglior Paese del mondo”. Presumibilmente il suo messaggio è stato rivolto visto il momento difficilissimo della nostra nazione, a causa del coronavirus. Gli ammiratori l’hanno travolta di post positivi: “Che bella donna, ti adoro Sabrina”, “Mamma mia, vuoi essere mia madre?”, “Sei ancora la regina incontrastata”, “Bellissima”. (Continua dopo la foto)

Altri hanno aggiunto: “Viva l’Italia!”, “Un raggio di luce in questi tempi bui”, “Meravigliosa”, “Assolutamente straordinaria Sabry”, “Sei troppo bella”, “Sei favolosa proprio come l’Italia”, “Spettacolo italiano, il nostro orgoglio”. Classe 1968, l’anno scorso ha recitato in un film del regista Fausto Brizzi, intitolato ‘Modalità aereo’. Prima del Festival di Sanremo, in televisione nel 2014 era stata coach su Rai 1 del programma ‘La pista’.

