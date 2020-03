La fantastica modella Mila Suarez stupisce tutti sui social. L’ex gieffina, che è stata ammirata per la prima volta in televisione a ‘Uomini e Donne’ in veste di corteggiatrice, ha deciso di esagerare e di stendere i suoi fan con uno scatto decisamente ‘bollente’. L’immagine, quasi da censura, ha scatenato le fantasie degli utenti, che l’hanno inondata di complimenti e di like. Non è la prima volta che rende ‘hot’ il suo profilo Instagram, ma questa volta sembra abbia colpito davvero nel segno.

Il suo outfit scelto è stato più che apprezzato, non tanto per quello che ha indossato ma soprattutto per ciò che ha ‘dimenticato’ di mettere. Un momento sicuramente di estremo piacere per i suoi ammiratori, che non sono riusciti a levare gli occhi da quel dettaglio. Ed in molti hanno seriamente rischiato di sentirsi male. Non è infatti da escludere che qualcuno, alla vista di Mila, sia quasi letteralmente svenuto. Andiamo a vedere cosa ha proposto. (Continua dopo la foto)





















La donna si è immortalata con un cappello in testa, un cappotto celeste aperto ed ecco la sorpresa gradita dai fan. Sotto non ha praticamente altro, quindi si può scorgere un incantevole décolleté. Il suo seno sembra possa fuoriuscire del tutto da un momento all’altro. Da non tralasciare nemmeno il suo sguardo sensuale ed ammiccante. Lo sguardo fisso verso l’obiettivo rende l’istantanea ancora più interessante. Ed ecco quindi giungere una marea di commenti. (Continua dopo la foto)







































Il post ha ottenuto quasi 7.500 like. Nella sua didascalia ha scritto: “Sorridi alle avversità, guarda il sole dietro le nuvole. E proprio in un giorno di pioggia che spunterà l’arcobaleno”. Ed i follower hanno scritto: “Intrigante”, “Il tuo celeste è strategico…”, “Che bel vestito”, “Ah…però”, “Splendida”, “Che arcobaleno sia!”, “Sei la bellezza”. Ancora: “Da togliere il respiro”, “Sei così adorabile”, “Magnifica”, “Meravigliosa”, “Che fi….na”, “Hai un vestito davvero bellissimo”. (Continua dopo la foto)

La Suarez, classe 1988, è nata a Casablanca in Marocco. Ha lavorato in passato come cameriera, barista e spesso è stata definita la ‘Belen di Parma’ essendosi trasferita nella città emiliana a 18 anni. Tormentata la sua storia con Alex Belli: nel 2017 si mettono insieme, ma nel 2018 la coppia si rompe improvvisamente. Sia Mila che l’ex moglie dell’attore lo accusano di averle tradite ripetutamente e di non essersi mai innamorato seriamente di loro.

Barbara D’Urso, bis! La notizia è ufficiale. E i fan della conduttrice già esultano