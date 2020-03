Il programma ‘Uomini e Donne’ ha permesso negli anni a molti corteggiatori e tronisti di ottenere successivamente grandi risultati a livello di immagine e professionale. Una che rientra indubbiamente in questa classifica è Giulia Cavaglia, la quale due anni fa corteggiò senza risultati Lorenzo Riccardi e poi nel 2019 salì sul Trono su decisione di Maria De Filippi. La giovane, prima di avventurarsi nel mondo della televisione, lavorava come impiegata per una multinazionale.

L'esperienza nel dating show di Canale 5 le ha aperto altre porte ed ha dunque abbandonato il vecchio impiego per provare altro. In un'intervista al settimanale 'Di Più' ha infatti confessato di lavorare come influencer ed ha anche svelato i suoi obiettivi futuri. A quanto pare questa sua nuova vita le piace eccome, anche se deve ancora schiarirsi definitivamente le idee su ciò che vorrà fare in futuro. Avendo ancora 24 anni, ha del tempo per decidere.





















"Prima di Uomini e Donne lavoravo per una multinazionale. Però mi sono licenziata quando sono diventata tronista. Ed ora faccio l'influencer, cioè promuovo, attraverso la mia immagine, diversi marchi. Si tratta di un lavoro che ho in comune con Francesco. Infatti, da quando ha lasciato la televisione, lui ha continuato a portare avanti diverse attività legate al mondo di Internet ed è diventato uno scrittore", ha affermato Giulia. Che si è poi concentrata sul domani.







































"Io non so ancora di preciso quale mestiere farò da grande. Ma so che in futuro sogno di sposarmi e avere dei figli. E mi auguro che accada con Francesco, l'uomo che ha riportato la gioia nel mio cuore dopo tanto dolore". La sua storia d'amore con Francesco Sole procede infatti a gonfie vele e la pessima liaison con Manuel Galiano è ormai alle sue spalle. Dopo averlo scelto a 'Uomini e Donne', tra di loro non ha infatti mai funzionato davvero e le strade si sono divise.

Il rapporto sentimentale tra lei e Sole ha avuto inizio grazie alla trasmissione della De Filippi. Lui infatti, vedendola protagonista al Trono Classico, si era praticamente invaghito della ragazza ed aveva deciso di scriverle alcuni messaggi sui social network. Inizialmente era nata una bella amicizia, ma poi l’amore ha vinto e nel novembre scorso si sono fidanzati. Adesso convivono nella città di Milano ed entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie.

