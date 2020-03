Cecilia Rodriguez, compleanno in isolamento per il coronavirus. Ma arriva la sorpresa di Belen per i suoi 30 anni

Giornata speciale e allo stesso tempo insolita per la showgirl Cecilia Rodriguez. Oggi raggiunge infatti un traguardo importante, visto che festeggia i suoi 30 anni. In piena emergenza coronavirus, non ha però la possibilità di organizzare un party in grande stile essendo vietati gli assembramenti di persone, in virtù delle disposizioni governative. Ci ha pensato la sua adorata sorella Belen a tenerle alto il morale in un periodo contraddistinto da incertezza e preoccupazione per ciò che sta succedendo.

Il suo compleanno sarà quindi festeggiato in quarantena forzata, ma il suo inseparabile Ignazio Moser le farà compagnia per renderle comunque memorabile la giornata. Si trovano infatti in isolamento nella città di Trento nella casa di campagna del giovane. Ma tornando a Belen, quest’ultima le ha dedicato un bellissimo e lunghissimo post per farle gli auguri. E c’è stato anche uno scambio di battute tra la sorella maggiore ed un fan con una promessa fatta a Cecilia. (Continua dopo la foto)





















Questo il suo messaggio postato su Instagram per il 30esimo di Cecilia: “Un’immagine che racconta tante cose, una sorella felice per la tua felicità ad esempio, una ragazza legata alla famiglia in modo unico, una ragazza che si preoccupa per il benessere delle persone a lei care, e se non le vede contente soffre, ci sta male, una ragazza buona, con un cuore buono. Cose che potremo dare per scontate se siamo stupidi, cose che sono importanti, cose fondamentali”. (Continua dopo la foto)







































Poi ancora: “Ed io sono così fortunata perché questa persona di cui parlo, si chiama Cecilia ed è mia sorella! Sai quanto ti amo, e quanto sono fiera di te! Tanti auguri chiquitita, oggi fai trenta anni, sei diventata una donna ma resterai per sempre la mia piccola Chechu. Feliz cumpleanos! Tua sorella Belen”. E tra i tanti commenti alla foto pubblicata da Belen in compagnia di Cecilia, ce n’è stato uno in particolare che ha sottolineato la negatività di questo momento. (Continua dopo la foto)

Un utente ha scritto: “Che brutto compleanno…”. Ma Belen Rodriguez ha immediatamente replicato dispensando ottimismo: “No! Appena finisce tutto questo festeggeremo alla grande”. Questi gli altri commenti dei follower: “Queste dediche sono commoventi”, “Siete così uniti e Chechu è meravigliosa”, “Vi adoro”, “Bellissima fotografia”, “Una sorella è tutto”, “Sei stupenda”, “Mamma mia che spettacolo, siete bellissime”.

Gemma Galgani criticata, non tutti hanno apprezzato la sua iniziativa: “Non sei nessuno”