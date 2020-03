Continuano a circolare notizie di gossip sul cantante Eros Ramazzotti. Da quando si è lasciato con Marica Pellegrinelli, i rumors sono aumentati e nel recente passato lui stesso si era arrabbiato non poco. In particolare per le voci di un suo presunto legame sentimentale con la pittrice originaria del Venezuela, Valentina Bilbao. In quella circostanza aveva dichiarato: “Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli”.

Ed ancora: “Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti. Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con un’amica che subito parte il tran tran del gossip?”. Ma nelle scorse ore ecco un’altra bomba sul suo conto, lanciata dal sito ‘Dagospia’. Se confermata, la news sarebbe davvero molto clamorosa. Infatti, pare che l’artista sia vicinissimo ad una persona molto conosciuta negli ambienti Rai. Vediamo chi potrebbe essere. (Continua dopo la foto)





















Il giornalista Giuseppe Candela ha infatti scritto: “A Milano gira voce che il cantante Eros Ramazzotti avrebbe iniziato una nuova frequentazione dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli”. Regna il mistero sul nome della sua possibile nuova fiamma, anche se ci sono i primi indizi: “Stiamo parlando di una conduttrice Rai, sicuramente più giovane dell’artista romano”. Questa presentatrice, sempre secondo quanto appreso da ‘Dagospia’, sarebbe single da un anno. (Continua dopo la foto)







































Inoltre, una persona sarebbe pronta a giurare che ci sia stata l’esistenza di “incontri ravvicinati segretissimi” tra i due. Dunque, la frequentazione avrebbe già raggiunto passi importanti. Vista la sua ultima reazione, difficilmente avremo conferme ufficiali da parte del diretto interessato. Anche se non è da escludere un suo nuovo intervento per respingere al mittente queste indiscrezioni. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per comprendere chi sia la donna che gli ha fatto perdere la testa. (Continua dopo la foto)

In difesa di Eros era intervenuta qualche giorno fa anche la conduttrice Caterina Balivo, la quale aveva dichiarato: “No, mi dispiace, ma io mi dissocio da questo. Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una che subito finisci sul giornale?”. A livello professionale Ramazzotti aveva annunciato l’annullamento dell’ultima tappa di Los Angeles del ‘Vita ce n’è World Tour’ a causa del coronavirus.

Fabrizio Corona, altro che quarantena: infrange i divieti così. E vende “mascherine estetiche”