“Come stai?!”. Coronavirus, paura per Clizia Incorvaia: è stata una delle ultime ospiti di Chiambretti

Come tutti sappiamo il conduttore Piero Chiambretti ha il Coronavirus. Insieme alla madre Felicita, positiva al tampone, è stato ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino: a divulgare la notizia è stata Vladimir Luxuria, la quale ha scritto un post su Twitter d’affetto, dicendosi sicura che ne uscirà sia lui che la madre, nonostante l’età. Proprio nei giorni scorsi Mediaset ha disposto la sospensione di #CR4 – La Repubblica delle Donne per la riorganizzazione dei palinsesti in favore all’informazione giornalistica sulla pandemia da coronavirus.

Nelle ultime ore la rete avrebbe invitato i Vip che sono stati a contatto con Chiambretti positivo al coronavirus di mettersi in auto-quarantena e avvisare gli organi competenti qualora dovessero riscontare sintomi. E la domanda sorge spontanea: Clizia Incorvaia si trova in quarantena o è in pericolo? In effetti tra i vari ospiti dell'ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne, anche l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, fidanzata di Paolo Ciavarro. Ma non solo: sono diversi gli ospiti che erano presenti durante l'ultima puntata prima della sospensione di #CR4 – La Repubblica delle Donne.





















Tra questi Michelle Hunziker, Jessica Notato e Antonio Maggio, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi, oltre al cast fisso della trasmissione di Rete 4, come Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Ambra Lombardo, Francesca Barra, Lory Del Santo e Maria Vittoria Longhitano. Tutti loro sono a rischio perchè hanno avuto un contatto con Piero Chiambretti positivo al coronavirus.























E tra tutti anche la bella squalificata del Grande Fratello Vip potrebbe essere a rischio. Non sappiamo se Clizia Incorvaia sia a rischio contagio, tuttavia, intervistata dal settimanale Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzata di Paolo Ciavarro ha dichiarato di essere riuscita a partire per la Sicilia in tempi non sospetti, ancor prima del decreto governativo.



















Attualmente si trova a casa dei suoi genitori e sta trascorrendo questi giorni tra torte, aperitivo in casa con i suoi e sua figlia e leggendo Il Libro Rosso di Jung: “Me l’ero fatto regalare a Natale per entrare al GF, volevo fare la figa, invece, poi ho scoperto che lì non si poteva portare nulla da leggere”. Speriamo bene allora!

