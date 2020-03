Enzo e Pamela, dopo la ‘bomba’ l’ex cavaliere di UeD rompe il silenzio: “Vi spiego tutto…”

Anche Enzo Capo si è trovato costretto a intervenire su Instagram. Ovviamente al centro del mirino del dibattito con i fan c’è la rottura con Pamela Barretta. Infatti sembrerebbe che un litigio avvenuto tra i due abbia riacceso passati focolai di dissapori. Ma si sono lasciati? Questo non sembra essere accaduto, ma sappiamo di certo che i tempi per l’ex cavaliere del Trono di Uomini e Donne non sono dei migliori. Pamela ed Enzo hanno diversi punti di vista e i fan non stanno più comprendendo a quali sorti è andata incontro la loro relazione. Proviamo a fare chiarezza, ripercorrendo le ultime vicende.

Stando a quanto affermato da Pamela Barretta, a relazione sembra essere arrivata a capolinea. Pamela ha comunicato ai fan che con Enzo Capo è tutto finito. Enzo Capo, invece, sostiene una versione differente. Per l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne nulla è andato perso. Solo un ulteriore chiarimento avrebbe diviso, al momento, la coppia, ma manca qualsiasi accenno a una rottura. Lo ha specificato lui stesso attraverso alcune stories pubblicate sul profilo Instagram. Un litigio avrebbe riacceso vecchi dissapori tra i due innamorati che, meriterebbero un chiarimento. Questo, al momento, non può accadere perché distanti per l’emergenza Coronavirus. (Continua dopo la foto).





















Un chiarimento di persona sembra essere l’unica soluzione plausibile per non vedere finire una relazione così tanto intensa. tal riguardo le parole di Enzo sono state chiarificatrici: “Sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non la ritegno una rottura. Semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi. Fino a quando non ci sarà un confronto – e mi auspico ci sia quanto prima perché vuol dire che sarà finita anche questa quarantena – ci guarderemo negli occhi e magari ce ne diremo di santa ragione, ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire è che, così come per tutta Italia, l’auspicio è ‘Andrà tutto bene’. Vedremo”. (Continua dopo le foto).







































Ma perché alle sollecitazioni da arte degli utenti, Pamela ha insistito nel rispondere: “Sì, mi ha lasciata”. Dalle parole di Enzo non sembra essere questa l’intenzione. La storia tra dama e cavaliere è sempre stata abbastanza altalenante, ma i due ne sono sempre usciti più forti. Eppure il motivo del litigio è stato chiarito da Enzo in persona, sempre su Instagram: “Non ho lasciato Pamela! Se una donna non ti dà attenzioni da più di 2 mesi, non ti dice mai che tiene a te o che le manchi, e non ti fa sentire desiderato, posta solo foto che la ritraggono sola, tranne che in rare occasioni… Per portare avanti una storia bisogna essere in due!! Mi state bombardando sui social!! Dalla mia donna mi devo sentire desiderato!!!!”. (Continua dopo le foto).

E pensare che è stata una decisione di entrambi abbandonare al più presto il programma televisivo di Uomini e Donne, per poter proseguire in serenità la loro conoscenza al di fuori del contesto televisivo e soprattutto senza telecamere e microfoni. E solo dopo qualche mese i due hanno fatto nuovamente capolino nello studio di Maria De Filippi per dirsi, davanti a tutti, di essere profondamente innamorati. Inoltre, quell’occasione fu la più indicata per parlare anche dell’intenzione comune di avere un figlio al più presto. Solo dopo questo periodo di isolamento, forse, potremmo sapere come è andata a finire la relazione. Un ulteriore litigio, in un momento del genere, potrebbe risultare nefasto, quindi meglio rasserenare gli animi e ragionarci a mente più lucida.

