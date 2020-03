In questi giorni di quarantena forzata, gli italiani passano il tempo in diversi modi: leggendo libri, guardando la televisione, cantando e suonando. Ovviamente risultano molto utilizzati anche i social network e pure i vip sono protagonisti di diverse dirette soprattutto su Instagram. Come successo qualche ora fa con la cantante Emma Marrone in collegamento con la coppia Chiara Ferragni-Fedez. Il rapper già alcuni giorni fa ha fatto divertire tutti cantando in diretta e mettendo della musica.

Tutti e tre dunque hanno deciso di fare compagnia a migliaia di utenti, entusiasti di questa diretta. E da segnalare è stata soprattutto una promessa finale fatta dai diretti interessati. L'artista ha anche ringraziato pubblicamente i Ferragnez per questa possibilità avuta e non ha nascosto la sua forte emozione. Stavolta è stata Emma a deliziare i fan esibendosi con diversi brani: in particolare sono piaciute le sue interpretazioni di 'Volando' di Massimo Ranieri e di 'Luci Blu'.





















"Grazie ancora veramente, è stato bellissimo ed emozionante. Grazie per tutto quello che state facendo, insieme a tutte noi. Davvero è bello. Unisce questa storia qui, unisce tantissimo", ha affermato la Marrone. Gli ammiratori di quest'ultima e di Chiara e Fedez sono rimasti davvero a bocca aperta dinanzi alla sua voce. Non a caso in rete in molti hanno dato vita a screenshot per catturare alcuni momenti fantastici della sua esibizione. Ed anche l'influencer si è emozionata.































Un post a riguardo è stato postato proprio dalla Ferragni, che ha scritto nella didascalia: "Brividi". E poi, come anticipato prima, è arrivata la promessa di Emma, raccolta da marito e moglie: "Tutti daremo una mano all'Italia, giusto? Facciamo le vacanze in Italia quest'anno?". Quindi questa estate l'artista salentina, coronavirus permettendo, trascorrerà le sue vacanze nella nostra Penisola. Fedez e Chiara hanno subito raccolto l'invito, promettendo che faranno la stessa cosa.

Brividi 💘 Live singing with @real_brown 🇮🇹

“Sì, al 100 per cento. Sai che ne abbiamo parlato anche noi?”, hanno affermato i Ferragnez. Ed Emma ha continuato: “Sì assolutamente, io ho già pronto un planning per fare l’Italia da Nord al Sud, tutta l’Italia”. Ora non resta che aspettare la fine dell’emergenza per capire più nel dettaglio dove si recheranno i tre vip. I fan sono già in trepidazione, ma per adesso occorre pazientare e rispettare le disposizioni del Governo.

