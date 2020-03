Milioni di telespettatori sono ormai innamorati della coppia composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nata grazie al reality show ‘Grande Fratello Vip’. Al momento i due non sono insieme perché lui è alle prese ancora con il programma condotto da Alfonso Signorini, ma il loro legame anche a distanza sembra abbastanza forte. Anche se nelle ultime ore è serpeggiata grande preoccupazione nei fan per un post ambiguo dell’ex moglie di Francesco Sarcina, che poteva lanciare un messaggio negativo.

In particolare Clizia ha pubblicato una foto di un libro che è intenta a leggere in questi giorni, visto che anche lei è costretta a rimanere in casa per l’emergenza coronavirus. Il testo, intitolato ‘Una principessa che credeva nelle favole’, narra la storia di una donna che vorrebbe liberarsi in qualche modo del suo principe azzurro. E questo particolare del volume ha gettato tutti nel panico, infatti si è temuto che avesse intenzione di mollare al più presto il figlio di Eleonora Giorgi. (Continua dopo la foto)





















Dopo aver letto diverse reazioni degli utenti, la Incorvaia è stata costretta ad intervenire per chiarire ogni aspetto. L’ex concorrente del ‘GF Vip’ non ha alcuna voglia di lasciare Paolo. Tenuto conto anche che nei giorni scorsi lo ha riempito di dediche ricolme di romanticismo. La frase incriminata postata era proprio: “Come liberarsi del proprio principe azzurro”. Queste parole però non fanno assolutamente riferimento alla sua liaison d’amore, come confessato da lei stessa. (Continua dopo la foto)























Clizia ha affermato: “Ragazze non vi spaventate, io non voglio liberarmi del mio principe, ma del principe azzurro che c’è dentro di noi”. Dunque, allarme rientrato. Questo libro è stato semplicemente consigliato da una sua amica che lavora come psicologa. Secondo quest’ultima la può aiutare moltissimo a livello personale. La donna lo ha consigliato a tutte le altre, dicendo che “insegna a diventare delle principesse guerriere”. E poi ha ribadito nuovamente il concetto. (Continua dopo la foto)

La Incorvaia ha concluso così la sua spiegazione: “Non spaventatevi per piacere, non ci sono allusioni. Il mio principe io me lo tengo stretto”. Nei giorni scorsi Ciavarro ha confessato di sentire la sua mancanza: “Poi penso che se dovessi mai arrivare fino in fondo…Altri 50 giorni…Mi sento male…Altri giorni senza Clizia è dura…Devo essere forte e basta…”.

