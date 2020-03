Coronavirus, Morgan accetta la sfida. I presenti non aspettavano altro per parlare di lui

Se da una parte il coronavirus continua a creare problemi in tutta l’Italia e a provocare molti morti, dall’altra gli italiani sono riusciti a rendere meno triste la quarantena casalinga dando vita a canti e balli in determinati momenti della giornata. In particolare, alle 18 di ogni sera i cittadini si affacciano sui rispettivi balconi intonando ad esempio l’inno di Mameli o interpretando brani celebri come ‘Azzurro’, ‘Nel blu, dipinto di blu’ solo per citarne un paio. Ma ieri c’è stato dell’altro.

Dalle 21 in poi, con orari un po' differenti da città in città, la gente ha spento le luci delle proprie abitazioni accendendo le torce dei cellulari e le candele per illuminare la sera. Ma alle 18 è accaduto anche qualcosa di insolito con protagonista uno degli artisti più chiacchierati dell'ultimo Festival di Sanremo, ovvero Morgan, famoso per il testo della canzone cambiato e del litigio con il collega Bugo. Vediamo nel dettaglio cosa ha deciso di fare l'uomo.





















Dopo il concerto improvvisato dell'altro giorno di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che ha commosso praticamente tutti, Morgan ha voluto dar vita ad un'inattesa interpretazione. Due ragazze affacciate sul balcone, una volta che lo hanno riconosciuto per strada in sella ad un monopattino, lo hanno sfidato per il flashmob dicendo: "Porti la chitarra, porti uno strumento?". Il cantante non ci ha pensato due volte ed ha deciso di accettare totalmente la sfida.























L'artista ha quindi voluto cantare il brano che lo ha reso celebre, ovvero la variazione del testo 'Sincero' che tanto ha fatto infuriare Bugo. Infatti, ha affermato rivolgendosi alle giovani: "Sì, facciamo questa. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, e la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa". E successivamente ha ripreso il suo cammino con il monopattino tra le risate delle ragazze che hanno raggiunto il loro scopo.

A proposito della kermesse musicale più importante d’Italia, Bugo qualche giorno fa aveva detto: “Questa io non l’ho ancora mai detta. Nella prima serata Morgan canta la parte finale che nella versione originale non era prevista, ma non è che sto li a sindacare. Quando fai le cose in coppia..se no fai le cose da solo se non vuoi avere casini”.

