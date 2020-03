“È finita”. Luigi Favoloso e Elena Morali, ai titoli di coda: lo rivela lui (e attacca)

La relazione tra Elena Morali e Luigi Favoloso volge al termine. Un post su Instagram pubblicato proprio da Luigi ha spiazzato tutti i fan e i seguaci della coppia. La fiamma non è stata destinata a durare, nonostante i due apparissero sempre intimamente innamorati e assorti nella love story. Ma non tutti si sono rivelati benevoli nei loro confronti e alla comunicazione del capolinea raggiunto non è mancato anche chi non ha rivolto pensieri del tutto delicati. Una passione che si è consumata con una rapidità sconvolgente, eppure, forse, per alcuni non ha mai neanche iniziato ad ardere.

“Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile…Poi ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio. Abbiamo corso troppo, forse si. Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?”. Questo è il contenuto del messaggio che scrive Favoloso. Tutto appare a chiare lettere tra le sue Stories Instagram. La foto è nostalgica. Infatti il post viene accompagnato da un’immagine di passione: Elena e Luigi si baciano con un panorama mozzafiato. (Continua dopo la foto).





















Alla luce di quanto rivelato dall’ex concorrente del Grande Fratello, non è mancato chi non ha rivolto un pensiero poco delicato nei confronti della coppia: “Perché, è mai iniziata?”. I due, effettivamente, sono sempre stati mossi dal tentativo, spesso fallimentare, di dimostrare un’intesa unica nel suo genere. Evidentemente i gossip nei loro riguardi non è mai stato del tutto infondato. Proprio nello studio di Domenica Live e Live non è la d’Urso, la coppia intervistata ha fatto di tutti per fare quietare le voci che correvano sul loro conto, che spesso additavano alla relazione un vano tentativo per non finire nel dimenticatoio che spesso fagocita molti volti noti del mondo dello spettacolo. (Continua dopo le foto).























Tutti ricorderanno quando, a corredo di una foto che ritraeva la coppia assorta in baci e abbracci, è comparsa una didascalia loquace, attraverso cui Favoloso dichiarava di vivere solo in funzione di Elena: “Prima di te. lo trovavo divertente difendermi da ogni c*****a inventata sul mio conto, adesso mi da noia, perché è tempo che tolgo a te, tempo che tolgo a noi”. Non sono mancati gli attacchi dell’ex fidanzata di Favoloso, la nota Nina Moric. Luigi ha pensato di fotografare una pagina ripresa dal settimanale Nuovo, in cui Nina appariva in compagnia del criminologo Ezio Denti: “Saranno valide le indagini del dottor denti sul mio conto?”. Un dito medio aggiunto a chiusura da parte di Favoloso la dice lunga. (Continua dopo le foto).

E di recente anche le ultime dichiarazioni d’ amore che lasciavano pensare tutto, fuorché che i due fossero arrivati al capolinea: “Riscoprire di poter amare, riscoprire di poter avere una vita normale, proprio nel periodo più assurdo del nostro paese. Il tutto grazie a te”. Questo ha scritto Favoloso a corredo di una foto che mostrava Elena intenta a usare lo smartphone dell’innamorato. Persino un tatuaggio modificato in nome di questo grande amore. Precedentemente dedicato alla Moric, il tatuaggio è stato trasformandolo in un teschio dai capelli neri: “Qualcuno ha modificato il vecchio per il nuovo. D’altronde anche la bella Nina Moric ci ha dato la sua benedizione”. Forse questo ultimo gesto non sembra avere portato molta fortuna, sollevando strane energie magiche nell’atmosfera.

“Il tumore è tornato”. Donatella Rettore lo annuncia suoi social, costretta a tornare in sala operatoria