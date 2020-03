Sossio Aruta sta proseguendo la sua esperienza nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Mentre lui è intento a diventare sempre più protagonista nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ecco arrivare una notizia tutt’altro che positiva dalla sua compagna Ursula Bennardo. La donna ha deciso di rivelare al settimanale ‘Di Più’, uscito in edicola proprio oggi, news sulla figlia Bianca, che ha avuto problemi di salute nelle ultime settimane. Nulla a che fare comunque con il coronavirus.

Ursula sta soffrendo la mancata presenza dell'ex Cavaliere del Trono Over di 'Uomini e Donne', anche perché ha altri tre figli da assistere, concepiti in un rapporto precedente. La dolce metà di Aruta ha affermato: "Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto davvero tanta paura per lei".





















Ed ha aggiunto: "L'ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquillizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa. Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza". Fortunatamente la bimba adesso sta bene, infatti Ursula appare decisamente serena e sorridente su Instagram assieme a lei. La donna ha confessato comunque che non è facile accettare la distanza con Sossio e gli ha indirizzato un messaggio diretto.























La Bennardo, che vive attualmente in Puglia con la figlia, ha dichiarato ancora: "Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del capitano: dell'elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie. Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?".

In una diretta Instagram la donna si era emozionata per una sorpresa di Sossio al ‘GF Vip’: “sono molto emozionata in questo momento. Lo condivido con voi perché non ho altro modo… Sto guardando qui in diretta Sossio che mi sta preparando una sorpresa perché domani è il nostro anniversario e sono troppo emozionata. Sono solo 8 giorni che manca, ma non averlo con me in un giorno così importante non è bello”.

