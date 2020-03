Naike Rivelli non smette di fare rumore. La sexy figlia di Ornella Muti è ormai famosa per i suoi scatti da censura sui social network ed anche in tempi di quarantena per il coronavirus non ha fatto mancare un suo post. La donna ha elettrizzato la rete con un’istantanea decisamente ‘hot’, che ha scatenato le fantasie dei suoi follower. In un periodo caratterizzato da preoccupazioni e psicosi da contagio, Naike è riuscita a far sorridere ed entusiasmare i suoi innumerevoli utenti.

La sua foto, che potrebbe aver provocato anche alcune reazioni non esaltanti, nel complesso è stata più che apprezzata. La si può vedere ancora una volta in forma smagliante. Per la maggioranza degli uomini è un vero e proprio sogno proibito, mentre molte ragazze la invidiano e sperano di arrivare così alla sua età. Ma andiamo a vedere nel dettaglio in che modo si è immortalata e quali sono state le principali reazioni. I suoi ammiratori non possono che restare a bocca spalancata. (Continua dopo la foto)





















Nell’immagine c’è la Rivelli ripresa di spalle e a cavallo di una scopa. Ovviamente, come è suo solito, ha davvero poco addosso, solo lingerie. Infatti, si può ammirare in primo piano uno spettacolare lato B. Nonostante non si riesca ad intravedere, si può anche comprendere osservando la foto che ha ‘dimenticato’ di indossare il reggiseno, lasciando quindi il suo décolleté all’aperto. La sua didascalia ha fatto riferimento alla quarantena forzata causata dal Covid-19. (Continua dopo la foto)























Naike ha scritto: “Era l’11 marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più. Ma la primavera non sapeva nulla. Ed i fiori continuavano a sbocciare. Ed il sole a splendere. E tornavano le rondini. Ed il cielo si colorava di rosa e di blu. La mattina si impastava il pane e si infornavano i ciambelloni. Diventava buio sempre più tardi e la mattina e le luci entravano presto dalle finestre socchiuse”. Ecco le reazioni principali dei follower. (Continua dopo la foto)

I fan le hanno regalato oltre 4 mila like e l’hanno inondata di messaggi: “Beata scopa”, “Sei davvero geniale”, “Speriamo di sopravvivere”. Non sono mancate anche le stoccate: “Pensavo ci fosse un periodo di rispetto e lutto quando muore qualcuno”, “Non dovresti farlo”. Nel recente passato a parlare di lei ci aveva pensato il figlio di Al Bano, Yari: “L’esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli… e nasce una storia d’amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo”.

Amici 19, Romina Power stuzzica Al Bano. Ma la risposta di lui spiazza tutti