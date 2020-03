Antonella Clerici e Anna Moroni di nuovo insieme! Così la coppia fa felici tutti i fan

Sospesa anche La Prova del Cuoco condotta da Elisa Isoardi, ma per la cucina c’è sempre tempo. Non Elisa ma Antonella Clerici è apparsa in compagnia di Anna Moroni. Le due hanno ben pensato di mandare su Instagram una diretta, in cui, fianco a fianco, sono intente nella creazione di un piatto. Proprio come i vecchi tempi. Infatti, seppur entrambe abbiano abbandonato il programma, comprendono perfettamente che il pubblico abbia ancora ‘bisogno’ del loro affiatamento in cucina. Come poter deludere i numerosi e nostalgici fan della coppia? Impossibile.

Tutti i palinsesti televisivi sono stati riorganizzati per concedere molto più spazio e visibilità ai programmi che canalizzano l’informazione in merito all’emergenza per coronavirus che sta colpendo l’Italia. Programmi come Vieni da Me, Detto Fatto, La Prova del Cuoco hanno deciso serenamente di sospendere la programmazione, per dare a La vita in Diretta o Storie Italiane, di diffondere quante più informazioni preziose sui risvolti del contagio per coronavirus. Il gesto pensato e compiuto da Antonella Clerici e la fedele amica di fornelli, Anna Moroni, non è passato inosservato. Le due sono ai fornelli, di nuovo insieme. (Continua dopo la foto).





















Infatti le due colleghe, amanti della buona cucina nonché esperte ‘forchette’, dal 2008 al 2018 sono state una accanto all’altra negli studi de La Prova del Cuoco. Una coppia che ha da subito conquistato il cuore dei telespettatori. A legarle, dunque, non solo un rapporto professionale, ma soprattutto un’amicizia epica, che ha trovato sempre il modo e il tempo per continuare anche lontana dagli studi televisivi. E il video diretta potato su Instagram è la prova tangibile che il loro cuore batte all’unisono. Un’amicizia che parla anche attraverso il cibo e riesce a raggiungere gli italiani rimasti a casa, proprio come vuole il decreto ministeriale per emergenza coronavirus. Lo scopo della coppia di amiche è quella di regalare un momento di spensieratezza e di divertimento, nonostante nessuno riesca a mettere del tutto da parte una ragionevole preoccupazione. (Continua dopo le foto).























Quando decisero di abbandonare il programma, fu la stessa Moroni a dire che: “Mi sento quasi in dovere, credo sia giusto chiudere questa esperienza con Antonella: la trasmissione è nata con lei e io mi sento una sua creatura. Sono riconoscente nei suoi confronti e troppo affezionata a lei, quindi anch’io deciso di salutare il programma”. E il siparietto è rimasto inviolato. Battute e risate non mancano e sono, forse, gli ingredienti indispensabili che arricchiscono di gioia i piatti sapientemente preparati da Antonella, sotto la guida di Anna, che come sempre deve rimediare agli strafalcioni commessi dalla Clerici dai riccioli d’oro. (Continua dopo le foto).

Il piatto preparato dalle inseparabili amiche è stato una tipica cacio e pepe romana. Niente di più semplice e divertente da preparare insieme e in famiglia, per omaggiare ancora una volta l’italianità che negli ultimi giorni riesce a entrare nelle case di tutti, nonostante la distanza. Il pubblico non può che continuare a rallegrarsi alla vista di un’amicizia così tanto profonda e sincera, che ha trovato il modo giusto per continuare a essere nutrita. E anche bene. In fondo, dopo anni e anni di esperienza in cucina e in televisione, anche Antonella Clerici avrà imparato come preparare un buon piatto di pasta perfettamente al dente. E non può che ringraziare l’amica Anna, sempre vigile e presente al suo fianco.

