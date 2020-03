Diana Del Bufalo, fan già al settimo cielo: davvero una splendida notizia

Manca soltanto l’ufficialità, ma la notizia sembra ormai praticamente certa. Diana Del Bufalo avrà l’opportunità di essere ancora protagonista in ‘Che Dio ci aiuti 6’. Dalla diretta interessata ancora nessun annuncio ufficiale, anche perché le ultime indiscrezioni riferiscono di un rinvio delle riprese a causa dell’emergenza coronavirus in Italia. L’attrice e conduttrice televisiva sta vivendo un momento comunque positivo da un punto di vista personale, come si può evincere dai social.

Infatti, l’ex partner di Paolo Ruffini su Instagram sta condividendo spesso foto e video divertenti con la sua nuova fiamma Edoardo Tavassi e con l’amico Cristiano Caccamo. Con quest’ultimo collabora tra l’altro nel nuovo show di Amazon Prime, ‘Celebrity Hunted’, dove i vip sono in fuga da esperti che cercheranno di rintracciarli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che tipo di dichiarazioni ha rilasciato a ‘Superguidatv’ a proposito di ‘Che Dio ci aiuti 6’. (Continua dopo la foto)





















Diana non vuole dare nulla per sicuro, anche se non ci dovrebbero essere problemi: “Non ho firmato ancora il contratto, quindi non posso ancora confermare nulla. Posso dire però che c’è un’altissima probabilità che io possa tornare a vestire i panni di Monica. Non posso che esserne felice. Non so ovviamente quando inizieranno le riprese, considerando anche l’emergenza coronavirus”. Ed ha anche svelato uno dei suoi sogni nel cassetto per il prossimo futuro. (Continua dopo la foto)























Indirettamente ha confermato comunque che prenderà parte alle riprese della fiction: “Per il momento, a parte Che Dio ci aiuti le cui riprese durano sette mesi, non ho altri impegni”. Ma si è già posta un altro obiettivo da raggiungere: “Vorrei tanto fare un musical della Disney”. Nei giorni scorsi era comunque già apparso uno spoiler, che aveva nominato il personaggio di Monica. Quindi, possiamo affermare quasi con sicurezza che la Del Bufalo la vedremo all’opera. (Continua dopo la foto)

Questa l’anticipazione: “Erasmo è un ragazzo ferito, non ha mai avuto l’amore di una madre, di una vera famiglia. Fa il duro, quello a cui non importa essere amato. Ma lo fa perché non ha mai trovato qualcuno che lo amasse davvero. Compito di suor Angela è dargli nuova fiducia nel mondo, che significa restituirgli la fiducia in se stesso. Una sensazione terribile, che suor Angela cerca di superare con l’aiuto di Monica”.

