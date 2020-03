Irene Capuano, l’ex di UeD pubblica una vecchia foto ma è caos per quel ‘particolare’

Numerosi personaggi famosi sono intenti in queste ore a fare dirette sui social network o a pubblicare proprie foto per tenere compagnia a milioni di italiani, costretti a restare nelle proprie case per l’emergenza coronavirus. Una che ha voluto postare uno scatto è stata l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ed ex fidanzata di Luigi Mastroianni, Irene Capuano. Ha voluto condividere con tutti i suoi fan un’istantanea di un po’ di tempo fa, quando era soltanto un’adolescente.

Il post è stato apprezzato da numerosi utenti, ma non sono assolutamente mancate numerose critiche alla giovane. E lei non è rimasta in silenzio ed ha deciso di replicare ai cosiddetti haters. La bellissima Irene non è riuscita proprio ad accettare queste stoccate gratuite, che l'hanno ferita non poco. Ma, come detto poco fa, ha trovato il coraggio di rispondere e di non sottostare a questi insulti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha proposto la donna.





















Nella foto c'è l'ex partecipante del dating show condotto da Maria De Filippi in bikini. Aveva soltanto 16 anni e si era immortalata con un sorriso bellissimo e dei meravigliosi capelli lunghi. Diversi utenti le hanno fatto notare che il décolleté non era così enorme come oggi, ma la Capuano ha sempre confessato di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva. Ed ha risposto così: "Da quando ero piccolina, che non stavo bene con me stessa. Non si può spiegare".























Un altro le ha detto: "Non avevi ancora le te…e così grandi?". Ed Irene ha ribattuto: "Ci ha pensato qualche mese fa il gommista". Ma ci sono stati anche tanti messaggi positivi: "Io credo che più che il fisico spicchi in questa ragazza un viso stratosferico, bellissima", "Sei sempre stata top! Ma quel sorriso così vero e sincero, che cos'è!", "Amore, sei meravigliosa", "Che carina", "Uno spettacolo", "Mi innamoro sempre di più", "Bella e sexy", "Principessa".

Recentemente la ragazza aveva rivelato di essere impegnata sentimentalmente: “Sì, c’è una persona ed è la prima volta che lo confesso. Per ora voglio tenere per me il suo nome. È un ragazzo che avevo incontrato la prima volta alcuni anni fa. L’ex corteggiatrice aveva precisato che questa persona non ha “a che fare con l’ambiente televisivo né con il mondo degli influencer”. Ciò che apprezza di lui è la sua semplicità e la sua capacità di tenere a bada il suo carattere difficile.

