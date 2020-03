Splendida notizia per l’ex campione della Juventus, Alessandro Del Piero, che è riuscito a riassaporare la serenità da un punto di vista personale. Infatti, è esploso nuovamente l’amore con sua moglie Sonia Amoruso. Con quest’ultima aveva deciso di giungere alla separazione nel giugno 2018 ed avevano quindi concluso la loro relazione dopo ben 19 anni. Ora la svolta positiva, che permette di ricomporre la coppia. Per la felicità anche dei loro tre figli, che avranno appreso con entusiasmo la notizia.

Ad ufficializzare la riappacificazione è stata la coniuge con una foto nella quale è presente lei assieme a Del Piero e ad uno dei figli. Sono tutti e tre sorridenti ed i fan non hanno potuto che apprezzare questa immagine. Ricordiamo che il primogenito figlio di Sonia ed Alessandro è nato nel 2007, mentre Dorotea e Sasha hanno rispettivamente 11 e 9 anni. Eppure sembrava quasi impossibile un ritorno di fiamma, almeno stando a quanto avevano riferito due anni fa.





















Quando comunicarono alla stampa la loro decisione di andare ognuno per la propria strada, scrissero: "Sembrava una favola. Ma non c'è il lieto fine". Invece, a quanto pare questo amore è destinato a durare ancora a lungo. I due si conobbero in un negozio di scarpe nella città di Torino dove lei lavorava come commessa, mentre lui era già il fortissimo calciatore bianconero, ammirato da tutti. Nel 2005 decisero di unirsi in matrimonio in gran segreto.























Lo scatto in questione ha raccolto oltre 3.700 like ed una marea di commenti. Ecco i principali: "Siete la coppia più bella del mondo e mi dispiace per gli altri che sono tristi", "Bellissimi", "Siete fantastici insieme", "Vedervi mi mette molta allegria", "Vedervi insieme è uno spettacolo". Ed ancora: "Siete bellissimi ed unici, una coppia vera", "Che bello potervi conoscere, Alex il mio mito da sempre, il mio capitano e tu donna bellissima ed intelligente".

In una vecchia intervista, Del Piero spiegò così la sua decisione di aprire un ristorante: “Per la maggior parte della mia vita non ho potuto sgarrare con il cibo, l’attenzione al mio fisico ha sempre avuto la precedenza. Ma sono italiano e so quando in un posto si mangia bene e c’è qualità Ogni volta che uscivo a cena non ero mai soddisfatto, allora mi sono detto: ‘Ci penso io’. In realtà è un desiderio che ho sempre avuto”. E sulla Juve disse: “Sono stato lì per 16 anni della mia vita. Di sicuro la determinazione”.

