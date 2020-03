Eros Ramazzotti, il gossip esplode a ‘Vieni da me’. Ma Caterina Balivo stoppa tutti: “Mi dissocio!”

Dopo l’addio a Marica Pellegrinelli, il settimanale ha sorpreso Eros Ramazzotti in compagnia di una bellissima ragazza, famosa in Florida per le sue opere d’arte. Vive e lavora a Miami, ma soprattutto dipinge ascoltando buona musica: non solo Beatles e Queen, ma anche Eros Ramazzotti. Il diretto interessato aveva subito risposto all’articolo pubblicato da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con un’amica che subito parte il tran tran del gossip? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”, aveva commentato Ramazzotti. Diverse le reazioni dei suoi fan, che avevano immediatamente replicato al suo post. (Continua a leggere dopo la foto)





















Il gossip su Eros è tornato alla ribalta nella puntata di oggi di Vieni da me, l’ultimo appuntamento prima della sospensione decisa per evitare il contagio del coronavirus. In studio c’erano anche i giornalisti Alessio Poeta e Stefano Dominella, che si sono intrattenuti con la padrona di casa parlando degli ultimi gossip sui personaggi famosi italiani. Tra questi c’era proprio l’ex marito di Marica Pellegrinelli, che poche settimane fa è stato fotografato al mare in compagnia della pittrice. (Continua a leggere dopo la foto)















I due hanno commentato la reazione sui social del cantante, spiegando che in qualità di personaggio famoso, per evitare di essere fotografato, potrebbe cercare posti meno esposti e non andare a trascorrere le vacanze in luoghi frequentati dal jet set. I paparazzi fanno il proprio lavoro, si sa che appena vedono un personaggio famoso in compagnia di qualche bella ragazza (o bel ragazzo) è impossibile non finire giornali. Il gossip, d’altronde, fa parte del ‘gioco’. (Continua a leggere dopo la foto)









A questo punto Caterina Balivo è intervenuta per prendere le parti di Ramazzotti: “No, mi dispiace, ma io mi dissocio da questo. Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una che subito finisci sul giornale?”.

