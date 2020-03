Il coronavirus sta spaventando praticamente tutto il mondo, dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che si tratta ormai di una pandemia. L’Italia è uno dei Paesi più colpiti e proprio ieri ha superato quota mille morti. Questo virus sta preoccupando non poco anche diversi personaggi famosi nostrani. Ricordiamo infatti che sono stati contagiati i calciatori di Serie A Rugani e Gabbiadini, il giornalista Nicola Porro ed il segretario del Pd Zingaretti tra gli altri.

Nelle ultime ore a prendere la parola su questo argomento è stato uno dei più famosi registi del cinema horror, Dario Argento. L’uomo ha deciso di sensibilizzare la popolazione italiana ad adottare comportamenti idonei al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Ed ha rivelato di essere alquanto spaventato. Nonostante nella sua carriera abbia dovuto fare i conti con l’orrore, stavolta la realtà terrorizza anche lui. E non può essere altrimenti. (Continua dopo la foto)





















Durante una sua intervista a ‘Libero’, ha infatti dichiarato: “Fin dall’inizio avevo avuto l’intuizione che sarebbe stata una cosa grave. Purtroppo durerà non poco e farà una strage. Ho molta paura. Ho preso malissimo questa notizia, come tutti gli italiani. Mi fa pensare alla Sars e alla Spagnola, che negli anni tra il 1918 ed il 1920 uccise migliaia di persone. Si tratta di una cosa spaventosa. Alla fine però esaurì la sua violenza, e dobbiamo sperare che succeda la stessa cosa adesso con il coronavirus”. (Continua dopo la foto)























A causa dell’emergenza, è costretto inoltre ad interrompere il suo ultimo film, che sarebbe stato l’occasione per rivederlo assieme alla figlia Asia. Queste le sue parole in merito: “Sono stato costretto a bloccarlo. Era tutto pronto per essere girato, ma essendo ambientato in Francia ha trovato una situazione difficile. Se tra un mese il problema migliora, potremmo anche iniziare. Purtroppo è un momento terribile, non solo per il cinema”, ha concluso Dario. (Continua dopo la foto)

Classe 1940, Argento ha realizzato il suo ultimo film nel 2012 con ‘Dracula 3D’. Nel 2009 aveva invece dato vita a ‘Giallo’. Da un punto di vista privato, lui ha due figlie: Fiore ed Asia. La prima è nata dal matrimonio con Marisa Casale e la seconda è stata concepita con l’attrice fiorentina Daria Nicolodi. Inoltre è nonno di due nipoti (figli di Asia), nati rispettivamente nel 2001 e nel 2008.

“Il coronavirus non esiste, io esco quando voglio”. L’annuncio choc della conduttrice