Con queste parole Eleonora Brigliadori commenta il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte per evitare il contagio da coronavirus. La showgirl già nota alle cronache per aver esortato i malati di cancro a non sottoporsi a chemioterapia ma a metodi naturali come digiuno, coloreterapia e urinoterapia, punta ora il dito sul Covid-19. Tutto questo a dispetto del numero impressionante di morti e contagiati che la Protezione Civile e l’Istituto Superiore della Sanità continuano ad aggiornare, come fosse un bollettino di guerra.















E ancora: “Inorridisco all’ annuncio di Conte. Parole false che sanciscono Un’unica cosa: che la libertà è stata calpestata!!! asservita al potere economico a cui questi politici hanno sottoposto la propria mancanza totale di moralità. Questo annuncio sancisce il saldo dell’Italia così verremo svenduti peggio della Grecia…!!! L’Italia viene riunita per essere smembrata meglio in codice rosso da tutte le parti!! per dire che chiunque può venire qui e farla da padrone.. gli italiani non esistono diventano con questa sera 50 milioni di schiavi sottoposti ha una logica militaristica dogmatica impositiva contraria alla nostra Costituzione perché non esiste nessun allarme perché é tutta demagogia”









“Siamo tutti schiavi del potere economico. – scrive ancora Eleonora Brigliadori – Ma io dico no io mi ribello. Il mio lavoro è quotidiano nella verità nella libertà nella conoscenza quest’uomo che senza meriti è diventato presidente del consiglio non ha la mia stima e non ce l’ha nessun politico in questo momento io mi ribello!!! Io uscirò quando e dove vorrò e incontrerò tutte le persone che devono rincuorare le proprie forze nella libertà soprattutto in questo momento perché hanno chiuso le chiese ma l’anima umana Non può essere chiusa!!! io resto aperta resto ad ascoltare e a incontrare con piena Libertà portando amore e conoscenza dove vogliono imporre le tenebre”. Sotto al post, i tantissimi utenti di Facebook hanno criticato fortemente le parole assurde dell’attrice e conduttrice.

