In un periodo contraddistinto da brutte notizie a causa della pandemia del coronavirus, per il modello Francesco Monte si prospetta un futuro decisamente positivo da un punto di vista professionale. Dopo essere stato grande protagonista nella campagna internazionale assieme alla grandissima attrice e cantante Jennifer Lopez, la quale lo ha valutato attentamente, il giovane pugliese è pronto ad affrontare una nuova fantastica avventura all’estero. E più precisamente negli Stati Uniti.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ lo ha annunciato ufficialmente in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’. La proposta è davvero allettante, anche se si sta prendendo un po’ di tempo per decidere. Anche perché dovrà necessariamente attendere la fine del virus prima di potersi eventualmente trasferirsi negli States. Monte ha comunque confessato che si tratta di un suo sogno nel cassetto, quindi sta seriamente pensando di accettare l’offerta. (Continua dopo la foto)





















“Mi hanno proposto di trasferirmi per un po’ in America, a Los Angeles, e mi piacerebbe molto accettare. Da anni che sogno un’esperienza oltreoceano. Dovessi partire per Los Angeles non andrei di certo da solo…Potrei rimanere sei mesi. O forse di più”, ha rivelato l’ex gieffino. Il riferimento è evidentemente alla sua dolce metà Isabella De Candia, la modella ed imprenditrice che gli ha fatto perdere la testa. Infatti, ha speso parole d’amore nei suoi confronti. (Continua dopo la foto)























“Siamo molto compatibili. Ci troviamo bene. E siamo normali”, ha aggiunto Francesco. Entrambi vivono insieme in Lombardia, nella città di Milano. Intanto, il 32enne originario di Taranto ha voluto dire grazie pubblicamente a Stefano Sala, il modello conosciuto all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Infatti, è stato lui ad aiutare Monte a mettersi in contatto con il brand statunitense che gli ha permesso di farlo collaborare con Jennifer Lopez. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi Teresanna Pugliese al ‘GF Vip’ lo ha nominato ricordando i tempi del dating show di Maria De Filippi: “Io sono uscita con uno, non ho scelto Francesco. Siamo stati un po’ insieme, poi finisce con sto ragazzo e seguono due o tre mesi… io già vivevo a Roma, avevo preso casa lì. Sì, c’era una ragazza che gli piaceva ma nulla di che. Insomma alla fine sono andata là, ma mi hanno chiamata loro… è stata la produzione a cercarmi. Così, dopo quell’incontro, ci ho riprovato. Poi sappiamo come è andata la cosa però”.

