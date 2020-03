Coronavirus, Giulia De Lellis dona solo 20 euro alla raccolta dei Ferragnez. È polemica, ma lei spiega tutto

È una raccolta record quella messa in piedi da Chiara Ferragni e Fedez per la creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, parte del Gruppo San Donato. attraverso una donazione a livello personale di 100.000 euro, hanno dato il via a una campagna che in tre giorni toccato un numero da record: 3.799.700 euro.

"Raccolti oltre 3 milioni di euro in 24 ore per le terapie intensive provenienti da 165mila donazioni di 92 paesi diversi. La più grossa raccolta fondi d'Europa mai fatta su Gofoundme. Da ieri sono partite campagne di raccolta fondi per tutti gli ospedali d'Italia. Ora mi credete quando vi dico il potere della condivisione? Grazie", aveva detto Chiara a sole 24 ore, quando la campagna aveva raggiunto 3 milioni e 100mila euro.





















Il giorno dopo Fedez aveva specificato a chi saranno destinati i fondi raccolti: "I soldi che stiamo donando al San Raffaele per istituire nuove terapie intensive e nuovi posti letto saranno a disposizione al 100% per il sistema sanitario pubblico italiano". "Un record a livello europeo per la piattaforma Gofoundme.















Tantissime le donazioni, si va dai 5 euro a somme molto alte. E tantissimi i vip che hanno donato e rilanciato la campagna sui propri social. Tra queste Giulia De Lelli, ormai influencer seguitissima che a suo malgrado è finita nell'occhio del ciclone. La De Lellis è stata accusata di aver donato solo 20 euro, una cifra considerata molto bassa se paragonata al lavoro che svolge e agli introiti che ha.









“Non lo so perché in tanti mi avete scritto questa cosa. Non ho donato 20 euro, ma ben venga a chi ha donato 20 euro a non so quale associazione”, risponde così Giulia alle critiche riguardanti la sua presunta donazione di 20 euro. “Se tutti donaste 20 euro saremmo un passo avanti. Io ho fatto 4 – 5 donazioni importanti agli ospedali che mi stanno più a cuore. Poi ho fatto altre piccole donazioni ad altri ospedali”.

