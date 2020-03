Nei giorni scorsi ha fatto scoppiare alcune polemiche per una foto decisamente inappropriata, a causa dell’epidemia da coronavirus. Infatti, in occasione della festa della donna dell’8 marzo, Taylor Mega si era radunata nei pressi del Duomo di Milano in compagnia di alcune amiche ed aveva scritto su Instagram: “Le donne non si fermano! L’Italia non si ferma. 8 marzo: la festa di tutte le donne. Siamo donne, siamo amiche, e con tutte le precauzioni di questo difficile momento siamo qua a testimoniare questo messaggio”.

Ed ancora: "Per noi donne è normale combattere ogni giorno, per noi donne è normale trovare tutto il coraggio contando solo su noi stesse ed affrontare problemi impossibili, per noi donne è normale affrontare sfide enormi e vincerle. E con questo nostro spirito straordinario abbiamo vinto tante battaglie e vinceremo anche questa".





















L'esplosiva influencer, che spesso ha fatto parlare di sé per comportamenti sopra le righe, ha deciso di immortalarsi in una veste davvero particolare. Taylor si è presentata con un outfit da ginnastica. Infatti, ha indossato uno strepitoso mini top e dei pantaloni stretti color rosa. Ma tutti si sono concentrati su un dettaglio che ha entusiasmato i fan. Sotto ha 'dimenticato' di indossare il reggiseno e quindi si possono intravedere nitidamente i suoi capezzoli.























E qualche ora fa si è scagliata contro coloro che la criticano sempre a priori: “Sto assistendo ad una pesantezza di commenti e direct unica. Se faccio video per far svagare chi mi guarda sono automaticamente stupida. Se parlo di virus, faccio allarmismo e metto tristezza. Se apro un box per le donazioni, sono falsa. Non è una guerra, statevene calmi”, ha affermato Mega. Che dunque non comprende perché la gente stia sempre a ridire su ogni cosa che lei fa. (Continua dopo la foto)

Uno dei suoi ultimi post era stato altrettanto ‘bollente’, con l’influencer nuda da sopra e solo le mani ad evitare che si potesse vedere il décolleté. Ed i follower le avevano scritto: “Bella e scostumata”, “Orcozzio”, “Aulin”, “Sei bellissima”. Ed un commento, “Stiamo in quarantena insieme?” aveva sdrammatizzato per bene la situazione che sta riguardando l’Italia intera. Infatti, una quarantena con Taylor non sarebbe una cattiva idea per molti utenti. Ma questo è solo un sogno proibito.

