Il coronavirus sta terrorizzando tutta Italia, infatti è notizia di poco fa della morte complessiva di oltre mille persone, mentre in totale i contagiati risultano essere pari a 15.113. Tanti i personaggi famosi che stanno invitando la popolazione italiana a restare a casa e quindi a muoversi il meno possibile per evitare la diffusione dello stesso. E c’è anche qualche vip tra gli infetti come i calciatori Rugani della Juventus e Gabbiadini della Sampdoria ed il leader del Pd Zingaretti.

Nelle ultime ore anche Tiziano Ferro ha smentito che le foto pubblicate dalla rivista 'Chi', nelle quali era intento a passeggiare a Latina con il marito Victor Allen ed alcuni amici, fossero recenti. Ed ha approfittato dell'occasione per ricordare a tutti di evitare uscite inutili ed assembramenti. E poco fa sull'argomento virus è intervenuto anche il cantante Riki, che ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente sorprendenti e che potrebbero scatenare polemiche.





















Ha specificato di essere al fianco di medici ed infermieri, ma ha anche affermato che ci meritiamo tutto questo per la nostra ignoranza e malvagità. Il suo messaggio è stato il seguente: "Sono molto sensibile e quindi molto triste. Vedo che stiamo soffrendo tutti, che medici ed infermieri stanno lavorando giorno e notte e che stanno morendo tantissime persone come sempre innocenti. Però purtroppo sono tra quelli che pensano che questo virus in fondo ce lo meritiamo".























Ed ancora: "In giro c'è tanta avidità, ignoranza e soprattutto menefreghismo nei confronti del prossimo e dell'ambiente". L'artista ha invitato tutti a fare di più: "Se non cambiamo noi in primis, non cambierà mai nulla, anzi. Sarà sempre peggio. Non avevo l'umore giusto per far uscire un disco. Perdonatemi. Siamo costretti a rimandare il disco a data da destinarsi. Si tratta di un progetto meraviglioso, minuzioso e fantasioso (e che non vedevo l'ora di presentare)".

Riccardo Marcuzzo ha chiosato dicendo: “Purtroppo sappiamo tutti quello che stiamo vivendo in questi giorni. Spero che tutti gli artisti, a distanza, si possano trovare un giorno per poter creare qualcosa di bello e di aiuto per il Paese”. Classe 1992, Riki ha preso parte alla 70° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Lo sappiamo entrambi’, piazzandosi in ultima posizione.

