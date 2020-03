“Bacio nella notte”. Gabriel Garko e ‘lei’, l’esclusiva del settimanale: chi è la donna beccata insieme all’attore

La vita di Gabriel Garko è sempre sotto l’occhio attento del gossip. Sempre restio nel mettere in piazza la sua privacy, da diversi mesi l’attore è protagonista di una serie di voci su una presunta omosessualità. Tutto è iniziato dall’amicizia con un suo collega, l’attore ed ex protagonista del Grande Fratello Vip Gabriele Rossi. I due, infatti, sono inseparabili e inevitabilmente i gossip si è interessato alla loro vita privata.

Pochi giorni fa la notizia di una presunta crisi tra i due. Una crisi nata, a detta del gossip, causata da Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor e amico di Gabriele. Dieci giorni fa l'attore è stato paparazzato insieme a un uomo e le foto hanno fatto il giro del web.





















"L'attore passeggia per le vie della capitale e poi si ferma a pranzare in un ristorante con un ragazzo sconosciuto. – si legge su Chi – Vista la felice complicità che condividono, quest'ultimo sembra aver preso il posto dell'amico speciale". Ora, però, è Novella 2000 a fotografare nuovamente l'attore in compagnia di una donna. Si tratte della cantante Ana Bettz, tra le donne più ricche del mondo.















"Bacio nella notte", titola il settimanale diretto da Roberto Alessi, che però spiega il rapporto che c'è tra i due. "Fino ad oggi, quando i paparazzi del nostro settimanale li hanno rintracciati a margine di una serata romana. – si legge su Novella 2000 – I due si inoltravano per una strada del centro della Capitale, per poi salire a bordo di una Bentley con grande complicità".









“A ben vedere si direbbe che non abbiano discusso solo di lavoro. Del resto, i ben informati dicono che da diverso tempo Ana Bettz e Gabriel Garko starebbero preparando un progetto insieme. Ma prima di scoprirli nella veste artistica, eccoli colti in uno scorcio più intimo della loro amicizia”. Insomma, un bacio c’è stato, ma niente di ‘peccaminoso’. Ana Bettz e Gabriel Garko starebbero preparando un progetto insieme e il loro rapporto sarebbe solo di amicizia.

