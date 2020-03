Emma, bagno bollente. La foto nuda nella vasca fa ‘boom’: tutti innamorati

Lei è apprezzata soprattutto per le sue straordinarie doti canore ed un gran coraggio, che le ha permesso di vincere nuovamente la battaglia contro il cancro. Stiamo parlando di Emma Marrone, la cantante pugliese che però ha anche un altro aspetto non di poco conto. L’artista è infatti di una bellezza straordinaria e nelle ultime ore ha voluto porre l’attenzione su questo, per la gioia dei suoi numerosi fan. Lo scatto pubblicato su Instagram ha entusiasmato praticamente tutti.

Nessuno forse si sarebbe aspettato questa immagine carica di sensualità, quasi da censura. Ma Emma spesso è in grado di sorprendere ed anche stavolta ci è riuscita appieno. In attesa che il coronavirus possa essere sconfitto e dunque che possa permettere di ascoltarla dal vivo nei suoi concerti, i suoi follower devono ‘accontentarsi’ di vederla dietro un pc. E, ripetiamo, la visione è davvero incantevole, non a caso molti hanno rischiato di svenire. (Continua dopo la foto)





















Nella didascalia ha scritto: “Ecco come bisogna essere! Bisogna essere come l’acqua. Niente ostacoli, essa scorre. Trova una diga, allora si ferma. La diga si spezza, scorre di nuovo. In un recipiente quadrato, è quadrata. In uno tondo, è rotonda. Ecco perché è più indispensabile di ogni altra cosa. Niente esiste al mondo più adattabile dell’acqua. E tuttavia quando cade sul suolo, persistendo, niente può essere più forte di lei”, ha concluso Emma. (Continua dopo la foto)























Nell’istantanea Emma è immersa in una vasca piena d’acqua ed è ovviamente senza vestiti. Un post dunque super ‘hot’, che ha scatenato le fantasie più disparate dei suoi fan, rimasti a bocca spalancata. Chissà cosa proporrà in futuro Emma, ma già solo questa immagine è riuscita a raccogliere un consenso enorme. Parliamo infatti di quasi 77 mila like. Innumerevoli le reazioni degli utenti, che l’hanno riempita di complimenti e messaggi positivi. (Continua dopo la foto)

Ecco le principali reazioni: “Ma quanto sei bella”, “Io ti amo”, “Innamorata di te”, “Ma questa foto è straordinaria”, “Vorrei avere la tua stessa capacità di fare questo tipo di foto sono un attimo destabilizzata, fra poco mi riprendo forse”, “Ciaone”, “Vita mia”, “Uno spettacolo”. Altri ancora: “come fai a spararti ste foto fighissime da sola io non lo so”. Quindi, in attesa di sentirla nuovamente cantare nei concerti non resta che ammirarla ed idolatrarla in rete. E molti sperano possa proporre altre foto simili in futuro.

Kate Middleton, gli orecchini “abbagliano”. Mai visti prima: il prezzo di questo regalo speciale