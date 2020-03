Negli ultimi giorni Meghan Markle è stata al centro della scena. A due mesi dal ‘divorzio reale’, l’ex attrice è tornata a Londra con il principe Harry ma senza il piccolo Archie per prendere parte ad alcuni impegni istituzionali. Com’è noto, Harry e Meghan hanno rinunciato al titolo di Altezza reale e ai doveri di corte a gennaio scorso per diventare finanziariamente indipendenti e trasferirsi in Canada con il figlioletto.

E a partire dal 1 aprile, oltre a rinunciare agli uffici che occupava a Buckingham Palace, la coppia sarà rappresentata in Gran Bretagna solo dal team che si occupa della loro fondazione. Il ritorno ‘a casa’ di Harry e Meghan non poteva passare inosservato e, come sempre, sotto i riflettori sono finiti anche gli outfit della duchessa. Tornata in splendida forma, Meghan ha dato lezioni di stile con l’abito turchese di Victoria Beckham e con il vestito da sera con cappa rosso fuoco di Safiyaa. (Continua dopo la foto)





















Ma nonostante gli occhi fossero puntati su di lei, Meghan Markle non è riuscita a oscurare Kate Middleton in fatto di stile, la cognata con cui dicono ci sia sempre stata rivalità. Dopo aver preso parte al tour dell’Irlanda in compagnia del marito William e incantando tutti con la sua eleganza tra abiti verdi e pois, il 9 marzo scorso ha preso parte a due impegni istituzionali, ovvero le celebrazioni del Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster e una cena di gala a Buckingham Palace. (Continua dopo la foto)















Kate Middleton si è sfidata a colpi di stile con Meghan Markle: nella prima occasione ha sfoggiato un cappotto bordeaux riciclato, mentre per la serata ha optato per un lungo abito blu di Jenny Packham anche questo già indossato. Ma più che gli abiti, hanno colpito gli orecchini preziosi che nessuno aveva mai visto prima. Al primo outfit Kate ha abbinato pendenti in oro bianco con un perno arrotondato sul lobo che si allunga all’altezza del collo chiudendosi con dei fiori realizzati con rubini di Ginevra Mouawad. (Continua dopo le foto)











Per la serata di gala, invece, la duchessa di Cambridge ha sfoggiato orecchini della Diamond Demi-Parure di Erdem e, come riporta il Daily Mail, il set include anche un braccialetto che Kate ha indossato in una precedente occasione. Questi gioielli, spiega il quotidiano, non farebbero parte della collezione reale ma sarebbero di proprietà della stessa Middleton: li avrebbe ricevuti come regalo di nozze nel 2011. Gli orecchini in blu non sono più in vendita ma il loro prezzo si aggirerebbe sulle 310 sterline, ovvero 345 euro.

GF Vip, Sossio Aruta non ci sta. E perde le staffe con gli altri inquilini