L’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ Wanda Nara è costretta a fare i conti con alcuni attacchi, che la costringeranno sicuramente a difendersi. In particolare, una telespettatrice del reality show ha deciso di scrivere alla rubrica ‘DiPiù Tv’ ed ha manifestato tutto il suo fastidio per i suoi ripetuti litigi familiari. Infatti Wanda ed il suo papà spesso si sono scambiati critiche. In particolare l’uomo ha affermato che sua figlia ha un solo scopo: pensare esclusivamente ai soldi derivanti dal ‘GF Vip’.

Ed in un’altra circostanza ha puntato nuovamente il dito contro la bellissima argentina dicendo che si è ormai perduta nei suoi soldi e nella fama. Ed ecco dunque giungere le affermazioni di questa signora, Raffaella di Brindisi, che ha invitato la moglie del calciatore del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, a concentrarsi unicamente sulla sua figura, senza gettare ulteriore benzina sul fuoco. Vedremo se la procuratrice dell’atleta ex Inter ascolterà queste parole. (Continua dopo la foto)





















“Perché non fa finta di niente e pensa solo agli affari suoi? Perché continua ad alimentare il gossip?”, ha chiesto la spettatrice pugliese. A rispondere alla donna ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone, il quale ha riferito che quando un vip parla troppo degli ambiti familiari e delle relative problematiche, non ha ancora facilità ad entrare nel meccanismo della sua professione che prevede un distaccamento. E per questa ragione Wanda non è particolarmente amata. (Continua dopo la foto)























La figura di Wanda non è apprezzata dai fan del ‘Grande Fratello Vip’ ed è molto spesso oggetto di dure critiche ed anche insulti. Addirittura c’è chi ritiene che la sua partecipazione sia praticamente inutile e che potrebbe benissimo andare via. Alcuni si infastidiscono anche e soprattutto per le sue foto che precedono l’inizio del ‘GF Vip’, caratterizzate da poca sobrietà. I suoi scatti sono infatti decisamente ‘bollenti’ e la gente non ne può più di vederla in quel modo. (Continua dopo la foto)

Wanda Nara ha preso inoltre una decisione importante: ha voluto portare i figli in Francia, a Parigi, per cercare di proteggerli il più possibile dall’epidemia da coronavirus. E le voci delle ultime ore affermano che stasera non sarà in studio e che non prenderà quindi parte alla puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Ha voluto raggiungere Icardi perché ritiene che lì ci siano meno problemi che in Italia, ma anche su questo aspetto le polemiche non sono mancate.

