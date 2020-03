La notizia circolava con insistenza da tempo, ma adesso c’è la conferma definitiva: Giulia De Lellis ed Andrea Iannone non sono più una coppia. Ad annunciarlo è stata la bellissima influencer sui social. A quanto pare la decisione non è stata presa sicuramente oggi, ma diverse settimane fa. Però si è dovuto aspettare la comunicazione ufficiale di uno dei due interessati per averne certezza. In molti non volevano proprio crederci e sono rimasti stupiti da questa decisione.

Il trasferimento di Giulia a Pomezia aveva subito fatto presagire il peggio. Ma poco fa, durante una diretta avviata sul social network Instagram, ha dunque ufficializzato il tutto. Le sue parole non lasciano spazio ad interpretazioni o a immaginazioni di alcun genere. Andrea rappresenta ormai il passato e chissà se le indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma con l’ex Andrea Damante continueranno ad esserci ancora di più. Visto che si parla di un possibile riavvicinamento importante. Vediamo cosa ha dichiarato la giovane. (Continua dopo la foto)





















Ecco le parole della De Lellis: “Sono tre settimane che non parlo, comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”. Ma poi ha precisato che è consapevole del fatto di essere una vip e che quindi inevitabilmente si parla di lei. (Continua dopo la foto)























“Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì, ma in realtà proprio non tanto…Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati”, ha continuato Giulia. Che ha sottolineato il fatto di non voler mai più toccare questo argomento. Dunque, lei e Iannone sono già una cosa vecchia e vuole esclusivamente guardare al futuro. (Continua dopo la foto)

La 24enne romana ha concluso: “Questo è un momento dove non mi sembra tanto carino parlare di queste cose, ecco. Possiamo andare oltre adesso, dopo tutte le spiegazioni del caso?”. Un po’ di tempo fa aveva sviato il tema dicendo semplicemente: “Mi sto solo prendendo un po’ di tempo per stare con la mia famiglia, questo è il motivo della mia assenza. Apro pochissimo il telefono, se non per farvi fare due risate con le mie nipoti. Mi sono arrivati due o tre messaggi totalmente fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax a casa”.

