Adriana Volpe continua a essere una delle concorrenti più discusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Non c’è pace per la conduttrice che nel giro di pochi giorni ha fatto fronte ad Antonio Zequila e smentito per l’ennesima volta di avere avuto un flirt con lui e “affrontato” il marito, Roberto Parli, che la invitava ad avere atteggiamenti diversi nella Casa con Andrea Denver. A proposito: tanti hanno notato che dopo aver incontrato il marito Adriana è diversa con il modello.

I due hanno instaurato subito un ottimo rapporto nella Casa. Sin dai primi giorni lui ha avuto mille accortezze nei confronti della bella Adriana e ha anche confessato che è la sua donna ideale. Il gossip, naturalmente, si è presto scatenato di fronte a tanta complicità. Ma come detto dopo l’incontro tra la Volpe e il marito i due ora sono sembrati molto distanti agli occhi dei telespettatori del GF Vip. (Continua dopo la foto)





















Tutti quindi a chiedersi cosa sia successo tra Adriana Volpe e Roberto Parli, che per la cronaca è volato in Costa Rica insieme alla figlioletta Gisele, durante il loro incontro. Ma ora c’è un’altra ‘bomba’ che, c’è da scommetterci, verrà presto sganciata sulla Casa e quindi sulla conduttrice. Dopo le voci su un presunto flirt con Zequila, il settimanale Nuovo ne tira in ballo un altro. (Continua dopo la foto)















Il magazine diretto da Riccardo Signoretti dedica copertina della rivista (in edicola da domani giovedì 12 marzo) proprio ad Adriana Volpe. E a Fabio Testi: “Clamorose rivelazioni. La Volpe in gioventù ha amato pure Fabio Testi”, titola la rivista Nuovo. Ma non è finita qua perché sul suo profilo Instagram Signoretti dà un antipasto ai lettori sullo scoop in questione. (Continua dopo foto e post)











“Clamororse rivelazioni su Settimanale Nuovo in edicola domani – scrive nella didascalia del post il direttore del magazine Signoretti – Il manager dei vip Francesco Chiesa Soprani ricorda: ‘Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privé lei stava in braccio a lui e…’”. Insomma, chiuso il capitolo sul presunto flirt con Antonio Zequila, ecco spuntare un altrettanto presunta love story con un altro inquilino. Chissà come reagirà Adriana…

