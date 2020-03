Coronavirus, positivo ex tronista di Uomini e Donne. “Aiutatemi a sconfiggere questa bestia”

“Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista… Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco… mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale… mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi… me ne hanno fatto un terzo questa mattina… perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus…”.

Così Leonardo Greco, ex tronista nel 2010-2011 della trasmissione Uomini e donne, su Facebook aveva mostrato una sua foto in attaccato all'ossigeno e racconta la sua vicenda. "Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo, non si ammalano solo 'i vecchi'".





















"Pensate a voi pensate a vostri cari… – scriveva l'ex tronista di Uomini e Donne – l'unico modo per aiutarci è stare a casa. Fatelo per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire". Dopo i primi due tamponi che hanno dato esito negativo, il terzo è stato decisivo. L'ex tronista di Uomini e Donne lo ha annunciato a tutti su Instagram.















"Oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene e senza aver paura. Lo dico solo per far riflettere le persone. Questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall'età… Per questo adesso bisogna essere uniti e volerci bene senza discriminazione. È una lotta che riguarda tutti noi… ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore", ha scritto Leonardo Greco su Instagram.









Leonardo Greco è nato il 12 settembre 1982 a Milano. E’ un ex tronista di Uomini e Donne della stagione 2006. Ha origini siciliane, è separato e padre di una bambina di nome Sofia.

Il ragazzo ha già partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2006 quando corteggiò Giada Toffano.

