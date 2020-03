La conduttrice televisiva Barbara D’Urso sta facendo appelli da diversi giorni per sensibilizzare i cittadini italiani ad evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Soltanto domenica scorsa aveva fatto un accorato invito a tutti: “Se si continua di questo passo i dottori saranno costretti a scegliere chi salvare e chi invece no. Vi rendete conto che tutto può accadere in un minuto? Qui al Nord abbiamo visto come tutto si sia evoluto in pochissimo tempo. Per favore, seguite le regole, lavatevi le mani ed aiutate gli anziani”.

E nelle scorse ore Barbarella ha insistito pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Ma il tenore dello scatto ha scatenato la rabbia di molti follower, che sono stati contrari. Il selfie incriminato è stato ritenuto eccessivo dagli utenti, che avrebbero preferito sicuramente un’istantanea più sobria vista l’importanza dell’argomento trattato. C’è ovviamente chi invece ha apprezzato questo suo gesto, ma le lamentele e gli attacchi hanno fatto rumore. (Continua dopo la foto)





















Nella sua didascalia ha riportato: “Un Carmelitasmack a tutti voi, insieme ce la faremo”, accompagnando diversi hashtag: #celafaremo, #tuttoandrabene e #iorestoacasa tra i principali. Nell’immagine in questione la D’Urso appare con un abito decisamente molto scollato, esageratamente scollato secondo alcuni. In primo piano si può infatti osservare il suo esplosivo décolleté. Le intenzioni sono state positive, ma i contenuti non sono stati affatto apprezzati. (Continua dopo la foto)























Il suo comportamento è stato ritenuto non consono e gli hater si sono scatenati con commenti duri. Eccone alcuni: “Una foto normale a sto giro no?”, “Ma perché sempre labbra gonfie e te..te in fuori? Ma non sai apparire in una maniera più seria per la tua età? Sempre in mostra, lo sappiamo che sei una bella donna”, “Hai scelto una foto ‘sobria’ per rincuorare le persone, persona superficiale ed esibizionista”. Ma, come detto in precedenza, non tutti l’hanno criticata. (Continua dopo la foto)

I fan l’hanno sostenuta: “Sei sempre più bella, complimenti, hai un fisico pazzesco”, “Barbara mia, ti voglio un bene dell’anima”, “Mi togli sempre un sorriso, andrà sicuramente tutto bene”, “Teniamo duro e rispettiamo le regole”, “Speriamo bene, ma la cosa è preoccupante”, “Baci, lo speriamo tutti”, “Sei meravigliosa”, “Per favore restate a casa, fate tutti un sacrificio”.

Coronavirus, prezzi benzina in picchiata: ecco quanto costa ora