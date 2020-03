L’ex Cavaliere di ‘Uomini e Donne’, Giorgio Manetti, ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere all’ex coniuge di Tina Cipollari, Chicco Nalli. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Tutto’, che uscirà integralmente il 12 marzo, ha voluto replicare alle parole di Chicco che aveva lanciato delle accuse parlando di rapporti non chiari tra il Gabbiano e l’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Giorgio ha smentito che ci sia stato qualcosa in più dell’amicizia tra i due.

Kikò aveva dichiarato: “Sapevo di apprezzamenti e di una forte amicizia, comunque non si possono mettere le manette a nessuno”. E Manetti ha detto: “Sono tutte cavolate”. L’uomo si è difeso da queste insinuazioni per salvaguardare in particolare la sua immagine e credibilità. Non vuole assolutamente passare per una persona che rompe le famiglie o appellativi simili. E successivamente si è soffermato proprio sul legame tra l’ex Cavaliere e la vamp di UeD. (Continua dopo la foto)





















“A Tina mi lega una grande amicizia, ci stimiamo e ci siamo sempre visti alla luce del sole”. Dunque, nessun legame segreto. Anzi, l’ex fiamma di Gemma Galgani ha un rapporto buono anche con il nuovo compagno della Cipollari, Vincenzo, considerato “una bella persona”. Infatti, è solito recarsi nel suo ristorante situato a Firenze. Ma a ‘Tutto’ Manetti ha anche rivelato di essere pronto a lanciare un suo progetto molto importante. Vediamo di cosa si tratta. (Continua dopo la foto)























Ecco cosa farà negli Stati Uniti d’America: “A fine maggio uscirà un cortometraggio in cui sarò protagonista, reciterò in inglese e lo presenterò a Los Angeles”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul genere dello stesso, ma c’è indubbiamente molta curiosità su questo suo nuovo lavoro. Mentre su Gemma recentemente aveva dichiarato: “Io sono felice con la mia nuova compagna, invece lei è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore”. (Continua dopo la foto)

Sulla Dama aveva ancora affermato: “Gemma, stai prendendo in giro tutti: tu non cerchi l’amore. Ma le sue lacrime saranno vere?”. Giorgio Manetti ha ritrovato l’amore in un’imprenditrice toscana con cui aveva già avuto una frequentazione e con cui ormai oggi convive. In precedenza, sulle pagine del Magazine Nuovo, aveva fatto anche una rivelazione scioccante: l’ex cavaliere fiorentino ha confessato di essere perseguitato da tempo da una donna.

