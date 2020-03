Brutte notizie per il cantante Eros Ramazzotti, che assieme ai musicisti e agli addetti ai lavori ha deciso di cancellare l’ultima tappa dell’evento ‘Vita ce n’è World Tour’. La stessa era prevista il 13 marzo a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, l’artista aveva cantato a Montreal, in Canada. L’uomo ha voluto dire grazie ai suoi compagni di avventura ed annunciato dunque l’annullamento dell’appuntamento in programma in California.

La decisione è stata ovviamente assunta a causa del diffondersi dell’epidemia da coronavirus, che sta attanagliando anche e soprattutto l’Italia da diverso tempo. Molte persone hanno espresso la loro volontà di ritornare a casa e quindi il tour si è praticamente concluso qui. Ramazzotti ha comunicato tutti i dettagli in un lungo post pubblicato su Instagram. Andiamo a vedere cosa ha scritto l’ex dolce metà di Michelle Hunziker. (Continua dopo la foto)





















Eros ha scritto: “Per questo ultimo leg in Nord e Sud America, siamo fuori da gennaio. Sono settimane che qui oltre oceano si rincorrono le voci di quanto sta accadendo in Italia. Adesso che con il nuovo decreto le misure di contenimento si sono ulteriormente inasprite, non ce la siamo sentiti di chiedere a tutti i nostri di restare ancora fuori. Si tratta di un sacrificio troppo grande stare a migliaia di chilometri dai nostri cari”. Che ha continuato annunciando la scelta. (Continua dopo la foto)























Ramazzotti ha quindi aggiunto: “Purtroppo il nostro Vita ce n’è World Tour non farà tappa a Los Angeles il prossimo venerdì. Tutti desideriamo tornare a casa per stare insieme alle nostre famiglie, ai nostri concittadini per lottare contro questa situazione allucinante. Ci dispiace tanto, ma torneremo presto e grazie per la vostra comprensione. Quando suona un allarme dobbiamo essere tutti compatti, seguendo le indicazioni dei sanitari. Grazie a tutti, #iorestoacasa”. (Continua dopo la foto)

Queste le principali reazioni dei fan: “Un abbraccio a tutti, grazie per le emozioni che ci avete regalato”, “Bravo Eros, sei il top”, “Giusto così, ci sarà tutto il tempo per riprendere il tour”, “Vai a casa tranquillo”, “Sei sempre grande, chapeau”, “Scelta di cuore, buon rientro ragazzi”, “Decisione giusta”, “Tanta umanità e responsabilità”. Ancora: “Come sempre, grandioso”, “Eros, hai un cuore grandissimo”, “Giustissimo”.

