Splendida notizia per l’esponente del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Di Battista. Diventerà infatti nuovamente papà e non si tratta di un’indiscrezione di stampa, bensì di un annuncio ufficiale da parte del diretto interessato. Che ha comunicato la news con un video simpatico postato su Instagram in compagnia dell’altro figlio. Il piccolo Andrea non sarà più solo e lui e Sahra sono al settimo cielo per l’arrivo futuro del secondogenito.

Nella didascalia che introduce il filmato Di Battista ha scritto: “Anche una sera di qualche mese fa…siamo rimasti a casa! Ops we did it again!”. Entrando nel dettaglio del video in questione, il politico scoppia un palloncino davanti al figlio e gli chiede se voglia una sorellina o un fratellino. Una volta deflagrato il palloncino, il pentastellato ha comunicato ai suoi fan e al bimbo l’arrivo di un altro maschietto che gli farà compagnia. Da stabilire ancora il nome. (Continua dopo la foto)





















Tantissimi i messaggi di auguri inviati ad Alessandro da parte dei suoi numerosi ammiratori che lo seguono sul popolare social network. Il filmato, pubblicato soltanto qualche ora fa, ha incassato quasi un plebiscito. Infatti, i like ammontano circa a quota 44 mila. Ed innumerevoli sono stati i commenti dei follower, che non possono che essere totalmente contenti. Così come lo stesso Di Battista, che è apparso davvero estremamente felice di questa notizia. (Continua dopo la foto)























Tra le centinaia di messaggi lasciati sotto al suo post, questi sono stati i più significativi: “Auguri di nuovo papà”, “Congratulazioni e bentornato”, “Tanti tanti auguri, vi meritate tanta felicità”, “Che bello, un altro bimbo! Tanti auguri alla vostra bella famigliola”, “Notizie che riscaldano il cuore”, “Che gioia e che emozione!”. Altri ancora: “Ma che bella notizia, sono contenta per voi”, “Augurissimi a te e alla mamma”, “Buona vita a voi”, “Genitori geniali”. (Continua dopo la foto)

Classe 1978, Di Battista nel 2008 si candidò con la lista Amici di Beppe Grillo alle comunali di Roma. Alle elezioni politiche italiane del 2013 fu eletto deputato nella circoscrizione Lazio 1 e fu vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015. Il 20 novembre del 2017 annunciò di no volersi ricandidare in Parlamento, anche se ha voluto continuare a far parte del Movimento Cinque Stelle.

