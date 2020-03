Nell’edizione de ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’ è stato senza ombra di dubbio uno dei più amati ed apprezzati dal pubblico. Parliamo del Secchione Giovanni Tobia De Benedetti, che oltre ad essere un ragazzo estremamente intelligente è stato notato anche per il suo aspetto esteriore. Lui è stato considerato una via di mezzo, visto che non lo si può ritenere un Secchione al 100% ma nemmeno un Pupo vista la sua capacità manifestata negli studi. Giovanni è ritenuto un caso particolare.

Nelle ultime ore ha fatto discutere non poco la decisione di De Benedetti di pubblicare una foto decisamente 'bollente' sul suo profilo Instagram. Ha già fatto parlare di sé per essere uscito con qualche Pupa e soprattutto per aver instaurato un rapporto con Stella Manente. Lo scatto sul popolare social network ha fatto scalpore ed è stato commentato da numerosissimi utenti. Una visione alquanto clamorosa del ragazzo, che chissà cosa proporrà ancora in futuro.





















Giovanni Tobia si è mostrato completamente senza veli. Non aveva nulla addosso e nell'istantanea lo si può vedere disteso a terra a Salinas Grandes in Argentina. Nella didascalia ha scritto: "Sono più bianco io o il deserto di sale?". Ovviamente il suo messaggio è stato più che altro ironico, tenuto conto che gli ammiratori si sono concentrati soprattutto sulla sua visione spettacolare. Andiamo a vedere quali sono stati i messaggi più ricorrenti dei follower.























Numerose le critiche al suo post: "Sei ormai diventato un personaggio pubblico ed in un periodo difficile come l'Italia tu non spingi a rimanere a casa, ma addirittura posti una tua foto nudo sul deserto non rispettando le norme imposte dal Governo. Dopo aver fatto quel programma mi sa che di cervello ne hai perso molto". E lui ha replicato: "Io sono partito quando la situazione era diversa, caro il mio Catone. Non sapevo che il governo avesse decretato il divieto di stare nudo in un deserto di sale".

Visualizza questo post su Instagram sono più bianco io o il deserto di sale? Un post condiviso da Giovanni Tobia De Benedetti (@jean_petit_) in data: 9 Mar 2020 alle ore 11:41 PDT

Ed ancora: “Ma dove ti informi, sulle istruzioni delle pentole a pressione?”. Ma i botta e risposta non sono finiti qui. Un utente ha affermato: “Sembravi così serio sull’aereo”. E De Benedetti: “Una persona seria può scherzare seriamente. Comunque ho un bellissimo ricordo del viaggio”. Altri haters: “Perché metti le foto nudo? Hai tanto cervello ed hai bisogno di spogliarti? Allora non ne hai molto cervello”.

