La notizia ha fatto il giro d’Italia ed ha sconvolto i fan della coppia. Come ormai sapete tutti, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme. Già diversi giorni prima dell’annuncio ufficiale, le voci sulla loro separazione erano molto insistenti. Poi la donna aveva scritto: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”.

Ed ancora: "È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata". L'artista napoletano aveva poi successivamente ripreso le stesse parole postandole sul suo profilo Instagram. Adesso, almeno stando a quanto riferisce 'DiPiù Tv', sono stati svelati i motivi che hanno condotto i due alla rottura definitiva. A quanto pare le colpe maggiori sono da attribuire alla forte gelosia di D'Alessio. Ecco i dettagli.





















La rivista spiega così la frattura nella coppia: "Come sostiene chi li conosce, forse dietro l'addio c'è un nodo che si è ingarbugliato sempre di più negli ultimi anni. Un nodo non risolto che ha a che fare con un cambiamento di Anna avvenuto nel tempo: da ragazza acqua e sapone della porta accanto a vamp che fa girare la testa a tutti. Negli ultimi anni, infatti, lei ha avuto una vera e propria svolta sexy che Gigi, si dice, non ha mai accettato fino in fondo".























'DiPiù Tv' ha aggiunto: "A questo proposito, torna in mente quello che aveva detto proprio lui tempo fa: 'Se sono geloso di Anna? Certo che lo sono, bella com'è', aveva ammesso il grande cantante". Evidentemente annunci o conferme certe su queste indiscrezioni di stampa non sono ancora arrivate, ma tenuto conto delle dichiarazioni di Gigi questa ipotesi sembra la più vicina alla verità. Vedremo se prima o poi entrambi forniranno la loro versione dei fatti.

Recentemente Anna Tatangelo si era infastidita per la presenza dei paparazzi: “Niente, non si può fare la spesa oggi. Ma non vi siete stancati? Non lo so, sono pazzi questi”. Aggiungendo comunque dopo: “Però sono simpatici”. Per completezza di informazioni c’è da dire che l’artista aveva anche avuto un confronto con gli stessi fotografi e la polemica era tutto sommato rientrata.

