Si fa sempre più fitto il mistero sulla vita privata della regina di Mediaset, Barbara D’Urso. Durante una puntata del ‘Grande Fratello Vip’ l’artista ed opinionista del reality show Pupo ha fatto intendere di aver avuto una relazione sentimentale con lei. Ovviamente non c’è stata la conferma ufficiale, ma il conduttore Alfonso Signorini ha fatto il nome di Barbarella e Pupo non ha deciso di smentire categoricamente la notizia. Ed ora c’è una persona in particolare ad intervenire.

Stiamo parlando dell’ex partner di Carmelita, Memo Remigi, il quale ha voluto dire la sua a ‘DiPiù Tv’. L’uomo ha affermato che all’epoca del presunto rapporto intimo tra la D’Urso e il cantautore lui era legato sentimentalmente alla conduttrice televisiva e non ha potuto smentire al 100% la possibilità del tradimento. Anche se Memo non ha avuto avvisaglie, non può evidentemente dimostrare nemmeno il contrario. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le sue dichiarazioni. (Continua dopo la foto)





















“Sono certo che non mi ha tradito. O meglio, non mi sono accorto di alcun tradimento da parte sua anche se, ovviamente, non posso escluderlo”, ha detto Remigi. Pupo ha affermato in diretta televisiva di aver avuto un flirt con una persona famosa, che però lo portò in tribunale perché non confermò mai il flirt. Ed il presentatore di ‘Propaganda Live’ su La7 ha deciso inoltre di attaccare l’artista. Le affermazioni nei suoi confronti sono abbastanza pesanti. (Continua dopo la foto)























Memo Remigi ha infatti affermato: “Se anche fosse accaduto, all’epoca non mi accorsi di nulla perché lui è così piccolo che non l’ho neppure visto”. Il conduttore tv ha anche aggiunto che non sa sinceramente a chi credere tra Pupo e Barbara D’Urso, non avendo alcun tipo di rapporto con quest’ultima. E Memo ha continuato a lanciare stoccate contro l’artista, accusato di vantarsi sempre di avere una moglie ed una fidanzata nello stesso momento. (Continua dopo la foto)

Secondo l’uomo, anche se la sua storia con Carmelita fosse vera non dovrebbe parlarne così pubblicamente: “Non è affatto un gentiluomo”. Non resta che aspettare un’eventuale replica della presentatrice di Mediaset. Vedremo se avrà voglia di fare chiarezza su questa vicenda, anche se non è stata nominata direttamente. Potrebbe teoricamente rispondere almeno a Memo Remigi, che invece si è soffermato senza giri di parole su di lei.

